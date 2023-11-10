مدرب يونايتد: لست سعيدا بسبب راشفورد

قال إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة، إن الفريق غير سعيد بأداء ماركوس راشفود الذي حصل على بطاقة حمراء ساهمت في خسارة الفريق بدوري أبطال أوروبا لكن المدرب الهولندي يعتقد أن المهاجم الإنجليزي سيستعيد التألق.

وكان طرد راشفورد، بعدما دهس كاحل إلياس غليرت أثناء محاولته تأمين الكرة، نقطة تحول في خسارة يونايتد 4-3 أمام كوبنهاغن بعدما أهدر الفريق الإنجليزي تقدمه 2-صفر.

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وقال تن هاغ في مؤتمر صحفي يوم الجمعة: ماركوس ليس سعيدا. نحن لسنا سعداء. يتوقع الكثير من نفسه.

وأضاف: في الوقت الحالي، ليس في أفضل حالاته، لكنني أعرف أنه سيعود. أعرف أنه سيلعب بصورة أفضل ويسجل الأهداف عندما يلعب الفريق بصورة أفضل، أنا واثق من ذلك.

وتابع: إنه منخرط في الفريق تماما وعلى دراية تامة بكل شيء، لذا أعتقد أنه سيعود على المسار الصحيح.

ويأمل المدرب الذي يتعرض لضغوط أن يحدث هذا سريعا إذ يحتل فريقه المركز الثامن في الدوري برصيد 18 نقطة من 11 مباراة، بفارق ست نقاط عن المربع الذهبي.

وقال المدرب عن استعادة راشفورد التألق: يمكن أن يحدث هذا سريعا جدا وأحيانا تحتاج مباراة واحدة فقط وأنا واثق أنه سيحقق ذلك.

وفي أسوأ بداياته لموسم منذ 1962 بعد خسارتين متتاليتين على ملعبه 3-صفر، خسر يونايتد تسع مرات في آخر 17 مباراة بكل المسابقات.

ويستضيف يونايتد منافسه لوتون تاون صاحب المركز 17 في الدوري بعدما تعادل 1-1 مع ليفربول مطلع الأسبوع الجاري.

وأحرز راشفورد (26 عاما) هدفا واحدا في عشر مباريات بالدوري وانتقده تن هاغ بعدما أقام احتفالا بعيد ميلاده بعد خسارة يونايتد 3-صفر أمام غريمه المحلي مانشستر سيتي.