الأهلي يتصدر الدوري المصري رغم التعادل مع الجونة

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اعتلى الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بتعادله مع الجونة 1-1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة للمسابقة.
وتقدم الأهلي بهدف سجله أنتوني موديست في الدقيقة 36، وتعادل الجونة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بهدف أحرزه أحمد بلحاج من ركلة جزاء.
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واضطر الجونة لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 83 بعد طرد أحمد محمود.
ورفع الأهلي، الذي لديه مباراة مؤجلة، رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام بيراميدز، كما رفع الجونة رصيده على تسع نقاط في المركز الثامن.
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