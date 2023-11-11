الدوري الإفريقي.. صنداونز والوداد يرصدان اللقب التاريخي

يرغب كل من ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي والوداد البيضاوي المغربي دخول تاريخ القارة السمراء، عندما يخوضان الأحد على كلعب "لوفتوس فيرسفيلد" في بريتويا إياب الدور النهائي لمسابقة دوري إفريقيا لكرة القدم.

ويمني كلا الفريقين النفس بتحقيق أول ألقاب هذه المسابقة البالغة جائزتها الأولى 4 ملايين دولار أميركي، والثانية 3 ملايين دولار، كي تكون مسك ختام منافسة استحدثها الاتحاد القاري (كاف) بمشاركة أفضل ثمانية فرق في القارة السمراء، وسيرفع عدد المشاركين فيها إلى 24 العام المقبل.

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واستحق الفريقان التواجد في الدور النهائي عن جدارة، بعدما حجزا بطاقتيهما من عقر دار أعرق فريقين في القارة في دور الاربعة: صنداونز أطاح المارد الأحمر الأهلي المصري حامل الرقم القياسي في عدد الالقاب في مسابقة دوري ابطال إفريقيا، والوداد الترجي التونسي.

ويدخل الوداد البيضاوي الى مباراة الأحد بعدما حسم مباراة الذهاب على أرضه 2-1 الأحد الماضي، وهي نتيجة غير مطمئنة، كون الفريق الجنوب إفريقي يحتاج الى الفوز بهدف نظيف لرفع الكأس على أرضه وأمام جماهيره.

وهذه المواجهة الثانية بين الوداد مع صنداونز خلال ستة أشهر، بعد الأولى في نصف نهائي دوري الأبطال في مايو الماضي عندما تعادلا سلباً ذهاباً في الدار البيضاء و2-2 إيابا في بريتوريا وتأهل الوداد إلى النهائي مستفيداً من تسجيله خارج أرضه.

وسبق للفريقين أن تواجها ثلاث مرات في أدوار إقصائية، كانت الغلبة فيها للوداد، ما يمنحه أفضلية معنوية على نظيره الجنوب إفريقي.

وبلغ الوداد نهائي دوري الأبطال عام 2017 عقب فوزه بركلات الترجيح على صنداونز في طريقه الى اللقب الثاني بعد الاول عام 1992 (فاز بلقبه الثالث عام 2022)، قبل أن يتواجها في نصف نهائي المسابقة نفسها عام 2019 ويفوز الوداد 2-1 ذهاباً ويفرض التعادل سلباً في الإياب.

وعلى الرغم من الالقاب القياسية المحلية (16 بينها 8 في السنوات العشر الاخيرة) لصنداونز الشهير بلقب "البرازيليين" ليس فقط بسبب قمصانه الصفراء ولكن أيضًا بسبب أسلوب لعبه الهجومي الذي يعكس في الغالب الطريقة البرازيلية، فإن نال لقبين قاريين فقط حتى الان هما دوري الابطال (2016) والكأس السوبر الإفريقية (2017).