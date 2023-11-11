بيريز يهاجم برشلونة ويجدد المطالبة بـ"السوبرليغ"

"إما أن نتحرّك الآن وإلا فلن تبقى كرة القدم على قيد الحياة".. جدّد رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز دعوته لإنشاء بطولة مغلقة مخصّصة لأفضل الأندية الكروية في أوروبا، يوم السبت خلال الجمعية العمومية لفريق العاصمة.

وقال بيريس أمام "سوسيوس" ريال مدريد: تعيش كرة القدم أزمة مؤسّسية غير مسبوقة (...) كرة القدم الأوروبية ليست ملك رئيس يويفا (الاتحاد الأوروبي لكرة القدم) وكرة القدم الإسبانية ليست ملك رئيس الليغا (رابطة الدوري). السوبر ليغ ضرورية أكثر من أي وقت مضى.

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وتابع رئيس ريال: الهدف هو تقديم افضل كرة قدم وأن تحدّد الأندية مصيرها.

واهتزت كرة القدم الأوروبية في عام 2021 بمحاولة 12 نادياً من بين الأفضل في القارة العجوز تأسيس الدوري السوبر، المنافس لدوري أبطال أوروبا، لكن بعد رد فعل عنيف من المشجعين والحكومات، انسحبت معظم هذه الأندية من دون أن تبصر المسابقة الجديدة النور، بعد أقل من 48 ساعة على طرح المشروع.

وبقي كل من يوفنتوس وعملاقي إسباني ريال مدريد وبرشلونة متمسكاً بهذا المشروع.

وأردف بيريز قائلا: لريال مدريد مسؤولية تجاه كرة القدم الأوروبية (...) التاريخ يفرض علينا ذلك.

وحسب بيريز، فان الأندية الأوروبية "يتعيّن عليها منح أفضل عرض لمشجعيها.. من خلال تخفيض أسعار مشاهدة المباريات عبر التلفزيون، بينما نقدّم لهم عرضاً سيئاً بشكل متزايد".

وشرح بيريز: "يتعيّن انفاق 10% من الحد الأدنى للأجور لاتاحة فرصة المشاهدة. صُمّمت السوبر ليغ لحلّ كل تلك المشكلات"، معتبراً ان "يويفا لا تملك حق احتكار كرة القدم".

وانتقد رئيس النادي المتوّج بأكبر عدد من الألقاب في دوري أبطال أوروبا (14) النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا: "مشروع فارغ" يتضمن المزيد من المباريات اعتباراً من الموسم المقبل.

وتطرق رئيس ريال مدريد لقضية "نغريرا" نائب رئيس لجنة التحكيم مع برشلونة وقال: ليس من الطبيعي أن يدفع نادي كرة قدم 8 ملايين على مدار 20 عاما لنائب رئيس لجنة الحكام، نحن طرف متضرر، إنها حالة خطيرة للغاية وهذا يدمر صورة كرة القدم الإسبانية.