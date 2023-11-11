غوارديولا: تشيلسي سينافس على الألقاب قريبا

كشف بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، أنه يتوقع عودة تشيلسي إلى المنافسة على الألقاب من جديد في المستقبل القريب.

وكان تشيلسي قد توج آخر مرة بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 2016 - 2017، وهو أول موسم لغوارديولا في تدريب مانشستر سيتي.

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ومنذ ذلك الوقت، فرض مانشستر سيتي هيمنته بشكل كبير في الدوري الإنجليزي حيث توج باللقب في خمسة من المواسم الستة الماضية.

وانتزع تشيلسي لقب دوري أبطال أوروبا في 2021 بالفوز على مانشستر سيتي في النهائي، لكن النادي اللندني شهد الكثير من الاضطرابات منذ ذلك الوقت، ويحتل الآن المركز العاشر في الدوري الإنجليزي.

وقال غوارديولا، الذي يعد مانشستر سيتي للمباراة المرتقبة أمام مضيفه تشيلسي يوم الأحد في الدوري: تشيلسي يظل واحدا من أهم الفرق في إنجلترا.

وأضاف في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا": صحيح أنه لم يكن قريبا من الفوز بالدوري الإنجليزي في المواسم الأخيرة، لكنه لا يزال واحدا من أقوى الفرق، ولا شك في ذلك.

وتابع: رأيت في المباريات الماضية أنه فريق متوهج ، لديه روح جيدة، ويحظى بالتنافسية، لديه نمط جيد ويتمتع بجودة عالية.

وبشأن مباراة الغد ، أضاف غوارديولا: هي واحدة من أصعب مبارياتنا في الموسم،و عاجلا أو آجلا، سيعود تشيلسي للمنافسة على الألقاب، وأتوقع ذلك قريبا.

وواجه تشيلسي بداية صعبة في الموسم الحالي تحت قيادة المدير الفني الجديد ماوريتسيو بوتشيتينو، لكن غوارديولا يثق في أن الفريق اللندني سيقدم أداء قويا.

وقال غوارديولا: هذا طبيعي. الفريق يتحسن. كل مدير فني يحتاج إلى وقت، إنه ناد جديد بالنسبة له، ولاعبون جدد، لكن الفريق سيكون من أبرز المنافسين لأنه يحظى بالجودة في جميع النواحي.

وتجدر الإشارة إلى أن كول بالمر ورحيم سترلينغ لاعبي مانشستر سيتي السابقين، كانا من أبرز عناصر تشيلسي هذا الموسم.

وصعد بالمر (21 عاما) من أكاديمية مانشستر سيتي وقد انتقل إلى تشيلسي في أغسطس، بعد شعور بالإحباط لعدم حصوله على الفرصة الكافية في مانشستر سيتي.

وتابع غوارديولا: السبب هو أنه كان بحاجة إلى وقت لعب. والآن لديه هذه الفرصة، لهذه أقدم له التهنئة.

وأضاف: هو لاعب صعد من الأكاديمية، وإذا حقق النجاح، فهذا شيء جيد بالنسبة له ونتمنى له التوفيق. أنا سعيد من أجله حقا.

وتوج سترلينغ مع مانشستر سيتي بأربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب كأس الاتحاد الإنجليزي، وقد اعترف غوارديولا بأنه من عناصر الخطورة في صفوف الفريق المنافس.

واستطرد غوارديولا: هو يلعب بشكل جيد حقا، لقد عاد إلى أفضل لحظاته وأفضل أداء له، هذا ما رأيته مؤخرا.

وأضاف: هو دائما يشكل خطورة كبيرة على المنافسين.