ليتشي يفرض التعادل على ميلان في 4 دقائق

فرض ليتشي التعادل بهدفين لمثلهما على ضيفه ميلان يوم السبت في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ميلان بهدفين حملا توقيع المهاجم الفرنسي المخضرم أوليفيه جيرو في الدقيقة 28 ولاعب الوسط الهولندي تيجاني رينديرز في الدقيقة 35.

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لكن ليتشي انتفض في الشوط الثاني ورد بهدف عن طريق نيكولا سانسوني في الدقيقة 66 والزامبي لاميك باندا في الدقيقة 70.

وفي الوقت بدل الضائع من تعرض أوليفييه جيرو مهاجم ميلان للطرد.

وواصل ميلان مسلسل نزيف النقاط في الدوري الإيطالي حيث فشل في تحقيق أي انتصار في آخر أربع مباريات، إذ خسر أمام يوفنتوس وأودينيزي وتعادل مع نابولي في الجولات الثلاث الماضية.

ورفع ميلان رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث مقابل 14 نقطة لليتشي في المركز الثالث عشر.