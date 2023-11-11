وولفرهامبتون يقلب الطاولة على توتنهام ويحرمه من استعادة الصدارة

قلب وولفرهامبتون الطاولة على ضيفه توتنهام عندما حول تخلفه أمامه إلى فوز 2-1 وحرمه من استعادة التوازن والصدارة ولو مؤقتا، السبت، في افتتاح المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي.

وكان توتنهام في طريقه إلى استعادة توزانه عقب الخسارة الاولى هذا الموسم امام تشلسي 1-4 الاثنين الماضي في المرحلة الحادية عشرة، عندما أنهى الوقت الأصلي متقدما بهدف مبكر للويلزي برينان جونسون في الدقيقة الثالثة، لكن وولفرهامبتون سجل هدفين في الوقت بدل الضائع عبر الإسباني بابلو سارابيا (90+1) والغابوني ماريو ليمينا (90+7).

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ويدين وولفرهامبتون بفوزه إلى سارابيا الذي أدرك التعادل بعد أربع دقائق من دخوله مكان البرازيلي جواو غوميش، ثم صنع تمريرة هدف الفوز لليمينا بعد ست دقائق.

وحقق وولفرهامبتون فوزه الرابع هذا الموسم والأول بعد تعادل وخسارة، فرفع رصيده الى 14 نقطة وصعد الى المركز الثاني عشر مؤقتا.

في المقابل، مني توتنهام بخسارته الثانية تواليا فتجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي المتصدر وحامل اللقب الذي يحل ضيفا على تشلسي الأحد في قمة وختام المرحلة.

وبات توتنهام مهددا بالتراجع الى المركز الرابع في حال فوز أرسنال على بيرنلي لاحقا، وليفربول على برنتفورد الأحد.