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وسام أبوعلي

الأهلي يعلن التعاقد مع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي

القاهرة - رويترز
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أعلن الأهلي حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم يوم الخميس تعاقده مع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي قادما من نادي سيريس السويدي.

ولعب أبو علي في صفوف ألبورغ فيندسيسيل في الدنمارك قبل الانتقال للدوري السويدي، وخاض خلال الموسم الحالي 16 مباراة، سجل 10 أهداف ومرر تمريرة حاسمة وحيدة.

وأعلن الأهلي أن العقد يمتد لمدة أربع سنوات ونصف، فيما كشفت تقارير صحافية أن الصفقة كلفت خزينة الفريق القاهري ما يقارب مليوني دولار.

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