مانشيني: الفرج رفض لعب الوديات.. والعقيدي اشترط المشاركة

كشف الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، كواليس استبعاد الحارس نواف العقيدي من قائمة الفريق المشاركة بكأس آسيا، كما ذكر أسباب عدم اختياره لسلمان الفرج وسلطان الغنام.

وقال مانشيني في المؤتمر الصحافي الذي يسبق مباراة السعودية وعمان: نواف العقيدي ذهب إلى مدرب الحراس وقال لا أريد البقاء إذا لم أشارك وبعدها طلبت منه المغادرة.

وأردف: تحدثت مع رئيس الاتحاد السعودي عن العقدي لأنها ثالث مرة يرفض المشاركة، الوقت حساس ولن نضغط عليه ولدينا حراس آخرون.

وتابع: سلمان الفرج رفض المشاركة في المباريات الودية، وسلطان الغنام ذكر لي أنه غير سعيد بالمشاركة مع المنتخب السعودي.

وختم: لا أجد تفسيرا لرفض اللاعبين الصغار المشاركة مع المنتخب السعودي.. لأول مرة أشاهد هذا الأمر.

ويستهل "الأخضر" مشواره في البطولة المقامة حاليا في قطر، يوم الثلاثاء، بمواجهة منتخب عمان، علما بأنه يتواجد في المجموعة السادسة إلى جانب تايلاند وقيرغيزستان.