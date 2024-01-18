الفوز بكأس السوبر "الهدف الأول للموسم" بالنسبة لمدرب إنتر

جعل المدرب سيموني إنزاغي من الفوز بالكأس السوبر الإيطالي لكرة القدم التي تنطلق الخميس في السعودية، وتستمر حتى الاثنين، "الهدف الأول للموسم" بالنسبة لفريقه إنتر متصدر ترتيب الدوري.

وقال إنزاغي في مؤتمر صحافي بثه إنتر على موقعه إن "الكأس السوبر تشكل هدفنا الأول للموسم. فزنا بلقب النسختين الأخيرتين ونريد مواصلة الفوز بها"، مضيفاً: عندما تتمرن في إنتر، عندما تلعب في إنتر، عليك أن تعتاد على موقع المرشح الأول. أنا مطمئن.

وللمرة الأولى في تاريخها، ستقام الكأس السوبر الإيطالية التي سبق أن احتضنتها السعودية 3 مرات، بهذا النظام بمشاركة أربعة فرق عوضاً عن بطلي الدوري والكأس.

وستجمع المسابقة بطلي الدوري ووصيفيهما في الرياض وتنطلق الخميس بلقاء نابولي، الفائز بلقب الدوري لأول مرة منذ 1990، وفيورنتينا وصيف الكأس، ثم يلعب الجمعة إنتر بطل الكأس مع لاتسيو وصيف "سيري أ"، على أن يتأهل الفائزان لخوض المباراة النهائية الاثنين.

وتطرق إنزاغي إلى مواجهة لاتسيو الذي دافع عن ألوانه كلاعب وأشرف على تدريبه من 2016 حتى 2021، قائلاً: حقق لاتسيو سلسلة جيدة: من الانتصارات التي بلغت أربعة توالياً في الدوري المحلي حيث يحتل المركز السادس، تزامناً مع بلوغه ربع نهائي الكأس بحسمه المواجهة مع جاره اللدود روما 1-0.

من جهته، رأى مدرب لاتسيو ماوريتسيو ساري أن حظوظ فريق العاصمة في الفوز على إنتر تبلغ "20-30 بالمئة" لأنه "الفريق الأفضل في إيطاليا وأحد أفضل الفرق في أوروبا".