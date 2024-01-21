إصابة بن ناصر تقلق الجزائر قبل مواجهة موريتانيا

ذكر التلفزيون الرسمي الجزائري نقلا عن مصادر مطلعة يوم الأحد أن إسماعيل بن ناصر لاعب الجزائر سيغيب عن المباراة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا لكرة القدم ضد موريتانيا يوم الثلاثاء.



وغاب بن ناصر عن تشكيلة منتخب الجزائر في المباراة الماضية ضد بوركينا فاسو بداعي الإصابة.



وتعرض لاعب ميلان الإيطالي لإصابة قوية في الركبة في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر في مايو 2023 أجبرته على إجراء جراحة.



وغاب بن ناصر لأكثر من سبعة أشهر ثم عاد قبل فترة قصيرة من نهائيات كأس الأمم لينضم لتشكيلة المدرب جمال بلماضي.



ولم يتضح بعد إذا كانت إصابة بن ناصر هي نفسها التي عانى منها في الأشهر الماضية أم أنها إصابة مختلفة.



وتحتل الجزائر المركز الثالث في المجموعة الرابعة بنقطتين من تعادلين، متأخرة بنقطتين عن أنغولا وبوركينا، بينما يتذيل منتخب موريتانيا المجموعة بدون نقاط.



ويغيب المدافع رامي بن سبعيني أيضا عن المباراة القادمة ضد موريتانيا بسبب الإيقاف.

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