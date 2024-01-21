مدرب مصر واثق من الفوز على كاب فيردي والاستمرار في كأس الأمم

يثق روي فيتوريا مدرب مصر في قدرة فريقه على الفوز أمام كاب فيردي يوم الاثنين لضمان بلوغ دور الستة عشر لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بعد بداية ضعيفة لفريقه في دور المجموعات بالتعادل مع موزمبيق وغانا بالنتيجة ذاتها في المباراتين 2-2.



وتلعب مصر مع كاب فيردي، التي ضمنت صدارة المجموعة بحصولها على ست نقاط وبلوغ الدور التالي، في نفس توقيت مباراة غانا وموزمبيق ولكل من الفريقين الأخيرين نقطة واحدة.



ولم تودع مصر، بطلة أفريقيا سبع مرات وهو رقم قياسي، البطولة القارية من دور المجموعات منذ عام 2004.



وأبلغ فيتوريا الصحفيين يوم الأحد: أتوجه بالتحية لمنتخب كاب فيردي لما قدمه في البطولة. لديه ثقة كبيرة ومختلفة لكننا سنلعب للفوز.

وسجلت مصر أربعة أهداف في مباراتين، وهو نفس عدد الأهداف التي سجلتها في النسخة الماضية قبل خسارة النهائي أمام السنغال.



وتابع فيتوريا: وصلنا لمرمى المنافس أكثر من مرة في المباراتين السابقتين. نشارك في رياضة جماعية واستقبال الفريق لأهداف يأتي لأخطاء نعمل على حلها.



"لدينا عناصر مميزة وتؤدي ما عليها وسنفوز في المباراة المقبلة".



ولم يتعرض البرتغالي فيتوريا للخسارة في أي مباراة رسمية مع مصر منذ تولي المسؤولية خلفا للمدرب إيهاب جلال منذ يوليو 2022.



وقال فيتوريا: نعمل على حل المشكلات لكن النتيجة هي الأهم والجميع يؤدي عمله.



"منتخب مصر فريق كبير ولدي لاعبين كبار. نتعرض لضغط كبير لكنني أثق في المنتخب لتحقيق الفوز. التحدي الكبير هو ألا نلعب دون ضغوط".