يونايتد يعين برادة رئيسا تنفيذيا عقب استقالته من سيتي

أكد مانشستر يونايتد أنه عيّن عمر برادة رئيسا تنفيذيا جديدا للنادي، وذلك عقب استقالته من منصبه كرئيس عمليات كرة القدم لدى جاره اللدود سيتي.

وقال بيان صادر عن نادي أولد ترافورد: يسر مانشستر يونايتد أن يعلن عن تعيين عمر برادة في منصب الرئيس التنفيذي.

وتابع: النادي عازم على وضع كرة القدم والأداء على أرض الملعب في قلب كل ما نقوم به. ويمثل تعيين عمر الخطوة الأولى في هذه الرحلة. إن طموحنا المعلن هو إعادة تأسيس مانشستر يونايتد من أجل الفوز بالألقاب.

ويشكّل هذا التعيين إحدى الخطوات الرئيسة الأولى التي اتخذها الملياردير البريطاني جيم راتكليف منذ استحواذه على حصة قدرها 25 في المئة في يونايتد مقابل 1.3 مليار دولار. ظل نادي "الشياطين الحمر" من دون رئيس تنفيذي دائم منذ رحيل ريتشارد أرنولد في نهاية العام الماضي.

وكان برادة استقال من منصبه كرئيس لعمليات كرة القدم في مجموعة سيتي التي تسيطر على بطل الدوري، بالإضافة إلى مجموعة من الأندية الأخرى في جميع أنحاء العالم.

وقال بطل بريميرليغ في الأعوام الثلاثة الاخيرة في بيان: يؤكد نادي مانشستر سيتي لكرة القدم أن عمر برادة استقال من منصبه كرئيس لعمليات كرة القدم في مجموعة سيتي لكرة القدم.

وتابع صاحب ثلاثية تاريخية في الموسم الماضي (الدوري-الكأس-دوري الأبطال): النادي يتفهم قراره بالبحث عن تحدٍ جديد وهو يغادر مع شكرنا وأطيب تمنياتنا.

انضم برادة إلى سيتي قادماً من برشلونة الإسباني في عام 2011، حيث عمل جنباً إلى جنب مع الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي لكرة القدم الإسباني فيران سوريانو ومدير كرة القدم مواطن الاخير تشيكي بيغيريستين.

ويعود الفضل للثلاثي في تطوير سيتي في مجال العمليات تجارية خارج الملعب والتي ساهمت في نجاح النادي خلال حقبة المدرب الإسباني بيب غوارديولا.