أمم إفريقيا.. الجزائر والكاميرون لتفادي خروج مبكر محبط

تسعى الجزائر، حاملة اللقب مرتين، للفوز على موريتانيا وضمان التأهل إلى دور الـ16 لتفادي خروج مبكر أو أية حسابات معقدة، الثلاثاء في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا في كرة القدم المقامة في كوت ديفوار، وعلى غرارها تبحث الكاميرون المتوّجة خمس مرات عن تخطي بداية محبطة عندما تلاقي غامبيا المتواضعة.

في المجموعة الرابعة، تعادلت الجزائر مرتين أمام أنغولا 1-1 ثم بوركينا فاسو 2-2 في الرمق الأخير، لتحصد نقطتين فقط خلف أنغولا وبوركينا فاسو (4) اللذين يتواجهان في الوقت عينه في معركة الصدارة. وبات "ثعالب الصحراء" بحاجة للفوز على موريتانيا (بدون رصيد) لتفادي الخروج من دور المجموعات مرة ثانية توالياً.

على ملعب السلام في بواكي، سيعوّل مدرب الجزائر جمال بلماضي على مهاجمه ونجمه الأبرز في البطولة بغداد بونجاح (32 عاماً)، لا سيّما إنه أحرز أهداف الفريق الثلاثة بالبطولة حتى الآن.

ولا تزال الجزائر بطلة 2019 بانتظار الفوز الأول لها، منذ تخطي السنغال في نهائي 2019 في القاهرة.

وقد يتحقق ذلك أخيرا بمواجهة سهلة نظريا أمام منتخب "المرابطون" الذي يشارك للمرة الثالثة توالياً دون تحقيق أي فوز على الإطلاق والذي لم يحقق اي فوز على الجزائر في تاريخ مواجهاتهما.

ولحساب نفس المجموعة، تصطدم بوركينا فاسو، التي كانت على بعد ثوان من تحقيق فوز مهم على الجزائر، بأنغولا المجتهدة.

ويسعى الفريقان للفوز وضمان صدارة المجموعة، لكنّ التعادل يكفيهما لضمان الصعود حسابياً.

ويضمن متصدرو كل مجموعة وأصحاب المركز الثاني التأهل مباشرة الى دور الـ16، بينما تتأهل أيضًا أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث من المجموعات الست إلى الأدوار الإقصائية.

في المجموعة الثالثة، تلعب السنغال حاملة اللقب ضد غينيا في مباراة هدفها حسم الصدارة لـ"أسود التيرانغا" الذين يمنّون النفس بلقب ثانٍ في فترة ذهبية للكرة السنغالية.

ضمنت السنغال (6 نقاط) الصعود لكنّها تصطدم بغينيا المجتهدة (4) في مباراة ستحسم صدارة المجموعة.

وحقّقت السنغال، المصنّفة 20 عالمياً، فوزين كبيرين على غامبيا 3-0 والكاميرون 3-1.

وستحتاج السنغال إلى التعادل فقط أمام غينيا للتأهّل بالصدارة، في حين أن فوز الأخيرة يعني انتهاء حظوظ الكاميرون بالتأهّل وصيفةً.

ويأمل منتخب "الفيل الوطني" أنّ يستعيد خدمات مهاجم شتوتغارت سيرهو غيراسي، ثاني هدافي البوندسليغا برصيد 17 هدفاً، وأنّ يواصل مهاجم لوهافر الفرنسي محمد بايو ولاعب وسط اتروميتوس اليوناني اغيبو كامارا تألقهما.

أما أسود الكاميرون "غير المروّضة"، إحدى القوى التقليدية في إفريقيا والفائزة بالبطولة 5 مرات، فتواجه خطر الخروج المبكر للمرة الأولى منذ 2015، إذا عجزت عن تحقيق الفوز أمام غامبيا.

وبعد التعادل مع غينينا 1-1 افتتاحا والخسارة أمام السنغال 1-3، بات لدى الكاميرون بطل 2017 نقطة واحدة فقط في المركز الثالث.

وقد لا يكون التعادل مع غامبيا كافيا للصعود لثمن النهائي.

وتأمل أن تستعيد خدمات قائدها ومهاجمها فنسنت أبو بكر لحلّ مشكلة ترجمة الفرص إلى أهداف التي عانت منها في شكل واضح خلال المباراتين الماضيتين.

بالنسبة لغامبيا، فقد انتهت حظوظها في التأهّل كبطلة أو وصيفة المجموعة في مشاركتها الثانية، بعدما تسلّلت في النسخة الماضية إلى ربع النهائي. وهي تتعلق بخيط رفيع في الفوز والتأهل ضمن أفضل ثوالث.