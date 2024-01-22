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عمان
يلتقي منتخبا قيرغيزستان وعمان مساء يوم الخميس

برانكوفيتش مدرب عمان: مصيرنا بأيدينا في كأس آسيا

الدوحة - د ب أ
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أشاد برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني لمنتخب عمان بلاعبيه رغم تأزم موقف الفريق في التأهل من المجموعة السادسة لكأس أمم آسيا لكرة القدم التي تقام في قطر.

وشدد إيفانكوفيتش في تصريحات عبر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي: أنا فخور بهؤلاء اللاعبين ولا يمكنني توجيه اللوم لهم لأنهم بذلوا أقصى جهد ممكن.

وأشار المدرب الكرواتي: قدمنا أداء رائعا في المباراة الأولى أمام السعودية ولكن خسرنا بهدف في الدقائق الأخيرة، وسيطرنا تماما على المباراة الثانية أمام تايلاند وخلقنا العديد من الفرص رغم التكتل الدفاعي للمنافس.

وتابع: المباراة الثالثة أمام قيرغيزستان ستكون مصيرية للغاية ويجب علينا إيجاد الحلول سعيا لتحقيق الفوز.

وختم إيفان برانكوفيتش تصريحاته: لا زلنا في السباق ومصيرنا بيدنا، سنحاول تحقيق الفوز في المباراة المقبلة والتأهل إلى دور الـ16.

ويلتقي منتخبا قيرغيزستان وعمان مساء يوم الخميس المقبل علما بأن المنتخب العماني يملك نقطة واحدة بتعادله مع تايلاند بدون أهداف وقبلها الخسارة أمام نظيره السعودي بنتيجة 2-1.

أما منتخب قيرغيزستان خسر مباراتيه أمام تايلاند والسعودية بنتيجة واحدة صفر - 2.

ويتأهل إلى دور الـ16 أول فريقين في كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

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