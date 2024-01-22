كنو يحذر: كأس آسيا مليئة بالمفاجآت

طالب محمد كنو لاعب وسط المنتخب السعودي زملاءه بتوخي الحذر بعد التأهل لدور الـ16 في كأس أمم آسيا لكرة القدم التي تقام في قطر.

قال كنو في تصريحات عبر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الآسيوي: كرة القدم عامرة بالمفاجآت وقد شاهدنا العديد من المفاجآت في هذه البطولة لذا يجب أن نكون في أقصى درجات التركيز للوصول إلى أبعد نقطة ممكنة.

وأضاف اللاعب السعودي: نثق في أنفسنا ولدينا عدد من عناصر الخبرة في صفوف الفريق وعلينا أيضا الالتزام بتعليمات الجهاز الفني واللعب بروح جماعية لتحقيق النتائج المطلوبة والمنافسة بقوة على لقب البطولة.

وأشاد محمد كنو بأداء منتخب السعودية في الفوز على قيرغيزستان بهدفين دون رد في الجولة الثانية، قائلا: كنا نطمح في تسجيل المزيد من الأهداف واستغلال النقص العددي في صفوف المنافس ولكن للأسف لم ننجح في ذلك.

وأتم كنو تصريحاته: لقد حققنا هدفنا في هذه المرحلة وهو ضمان التأهل للدور الثاني.

وصعد منتخب السعودية للدور الثاني من المجموعة السادسة بعد تحقيقه فوزين على سلطنة عمان 2 - 1 ثم قيرغيزستان 2 - صفر ويختتم مشواره في الدور الأول بمواجهة تايلاند يوم الخميس المقبل.

ويتأهل إلى دور الـ16 أول فريقين في كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث.