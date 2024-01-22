كيميتش ينتقد زملاءه ومدربه بعد الخسارة المفاجئة من بريمن

انتقد جوشوا كيميتش، لاعب وسط فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أداء الفريق بعد الخسارة المفاجئة صفر - 1 أمام فيردر بريمن، في الدوري الألماني (بوندسليغا)، كما أعرب عن عدم سعادته باستبداله خلال اللقاء.

وبعد الخسارة التي تعرض لها الفريق يوم الأحد، ابتعد بايرن ميونخ عن المتصدر باير ليفركوزن بفارق سبع نقاط، ومع ذلك يمكن لبايرن أن يقلص الفرق لأربع نقاط في حال فوزه بمباراته المؤجلة أمام يونيون برلين المقرر إقامتها الأربعاء المقبل.

وقال كيميتش للصحفيين: هذا لا ينبغي أن يحدث لنا، أن يكون منافسنا أكثر تعطشا للفوز منا. بشكل عام، ينبغي علينا إعادة النظر في طريقة التعامل مع المباريات. لم يكن لدي الشعور بأننا ندرك ما ينتظرنا.

وسجل ميتشيل وايزر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59 ، ليصبح هذا الانتصار هو الأول لبريمن على بايرن في آخر 14 مباراة.

وأضاف كيميتش: هذا لم يكن كافيا على الإطلاق. بريمن كان أكثر حدة في الهجوم والدفاع.

وكان كيميتش، الذي يعد القلب النابض لبايرن ميونخ، غير سعيد لخروجه في الدقيقة 64.

وخرج اللاعب من الملعب واتجه مباشرة لدكة البدلاء دون مصافحة المدير الفني توماس توخيل، وقال كيميتش عن هذا الأمر: بالطبع أريد دائما التواجد في الملعب طوال المباراة. وخاصة عندما نكون متأخرين في النتيجة. الامر يختلف عندما تكون متقدما بثلاثة أهداف نظيفة.

وقال توخيل، الذي قاد الفريق بصعوبة للتتويج بلقبه الحادي عشر على التوالي في الموسم الماضي، إنه من المبكر للغاية التحدث بشأن سباق المنافسة على لقب الدوري مع باير ليفركوزن، خاصة وأن بايرن سيواجه يونيون بعد غد الأربعاء، وأيضا لأن فريقه سيواجه ليفركوزن، بقيادة مدربه تشابي ألونسو.

ومازال توماس هيلمر، لاعب بايرن السابق، يدعم زميله السابق بعد مرور نصف الموسم.

وقال لمجلة "كيكر": مازالت لدي ثقة في بايرن.

وأضاف: الأداء أمام بريمن أمس الأحد كان مرعبا، ربما كان نتيجة للأداء الذي قدمه الفريق في المباريات القليلة الماضية، الذي لا يزال يثير الكثير من الشكوك والتساؤلات. ولكن بايرن يظل بايرن. نجح بطريقة أو بأخرى في تحقيق هدفه في مايو الماضي.