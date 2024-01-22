مدرب الإمارات: نواجه إيران وأعيننا على النقاط الثلاث

شدد البرتغالي باولو بينتو، مدرب منتخب الإمارات، على صعوبة مواجهة فريقه أمام نظيره الإيراني في بطولة كأس آسيا لكرة القدم.

ويلتقي منتخب إيران مع منتخب الإمارات، يوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة (الأخيرة) للمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات في المسابقة القارية، المقامة حاليا في قطر.

وقال بينتو في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، يوم الاثنين، إن منتخبه سيدخل اللقاء بهدف الفوز، وسيتخذ كل الاحتياطات التي تجعله قريبا من ذلك، ومواصلة المنافسة في البطولة.

وأشار بينتو إلى أن المباراة لن تكون سهلة، باعتبار أن المنتخب الإيراني من المنتخبات الجيدة، دفاعيا وهجوميا، مؤكدا أن المواجهة تحتاج إلى بذل أكبر جهد بدني ممكن لمجاراة المنافس وصنع فرص جيدة من أجل الخروج بنتيجة إيجابية، وإسعاد الجماهير الإماراتية.

وأبدى مدرب المنتخب الإماراتي ثقته في جميع اللاعبين، قائلا إنهم يمتلكون قدرات ومميزات تمكنهم من تحقيق النتيجة المأمولة، مع ضرورة تلافي الأخطاء التي حدثت في المباراتين السابقتين.

بدوره، أكد عبد الله رمضان، لاعب المنتخب الإماراتي، جاهزية جميع اللاعبين من أجل الظهور المثالي، وتقديم كل ما لديهم لتحقيق الفوز على المنتخب الإيراني، وإهداء الانتصار للجماهير التي ظلت تساندهم دائما.

ويحتل منتخب الإمارات المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط من الفوز على هونغ كونغ والتعادل مع فلسطين، حيث يتأخر بفارق نقطتين خلف منتخب إيران (المتصدر)، الذي حجز مقعده في مرحلة خروج المغلوب بالمسابقة.

وتنص لائحة البطولة على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة بالمجموعات الست في أمم آسيا 2023، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.