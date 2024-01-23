أمم إفريقيا.. المغرب لحسم الصدارة وتونس لتجنب خروج مبكر

يسعى المغرب رابع مونديال 2022 إلى الفوز على زامبيا الصلبة وحسم صدارة مجموعته السادسة عندما يلاقيها الأربعاء على ملعب لوران بوكو في سان بيدرو ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من كأس أمم إفريقيا في كرة القدم، فيما تبحث جارته تونس عن انتصار ضروري أمام جنوب إفريقيا لتفادي خروج مبكر صادم.

بعد فوز كبير على تنزانيا 3-0 افتتاحاً، سقط "أسود الأطلس" في فخ التعادل مع الكونغو الديمقراطية 1-1 في ظل أجواء حارة ورطبة انتقدها قائدهم رومان سايس بشدة.

ويتصدّر المغرب الترتيب برصيد أربع نقاط وضمن في أسوأ الأحوال تأهله كأحد أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث بعد خسارة كوت ديفوار أمام غينيا الاستوائية 0-4 (3 نقاط في المجموعة الاولى) وتعادل غانا مع موزمبيق 2-2 (نقطتان في المجموعة الثانية).

ويتقدم المغرب بفارق بنقطتين عن زامبيا والكونغو، فيما تقبع تنزانيا في ذيل الترتيب بنقطة.

ويصطدم المغرب بمنتخب زامبيا المتماسك، البطل المفاجئ لنسخة 2012 الذي تعادل مع الكونغو 1-1 افتتاحا، قبل أنّ يتعادل في الرمق الأخير أمام تنزانيا 1-1، علما أنّه خاض أكثر من شوط كامل منقوصا من مدافعه رودريك كابوي.

في اللقاء الثاني، تسعى الكونغو المنتشية بتعادلها المستحق مع المغرب 1-1 لحسم صعودها عبر الفوز على تنزانيا في مباراة في المتناول نظريا.

وكانت تنزانيا في طريقها إلى تحقيق فوزها الأول على الإطلاق في البطولة، لكنّ المهاجم باتسون داكا حرمها من ذلك، فبقيت بلا فوز في ثالث مشاركاتها (تعادلان وست هزائم في 8 مباريات).

وهي غير مرشحة، نظريا، لهزيمة الكونغو التي تأمل أن يتواصل تألق مهاجم برنتفورد الإنجليزي يوان ويسا، وأن يستعيد مهاجم غلطة سراي التركي سيدريك باكامبو تألقه بعدما أهدر ركلة جزاء أمام المغرب.

في المجموعة الخامسة التي ضمنت مالي التأهل عنها قبل أن تخوض المباراة الثالثة، تأمل تونس، بطلة 2004، في تفادي خروج مبكر عندما تلاقي جنوب إفريقيا.

وتتصدّر مالي الترتيب برصيد أربع نقاط متقدمة بفارق نقطة عن كل من جنوب إفريقيا وناميبيا، فيما تقبع تونس في المركز الرابع مع نقطة واحدة.

وبعد خسارة "موجعة" أمام ناميبيا 0-1 وتعادل مخيب أمام مالي 1-1، بات "نسور قرطاج" مطالبين بالفوز في ملعب أمادو غون كوليبالي في كورهوغو على جنوب إفريقيا المنتشية بفوزها الكبير على ناميبيا 4-0، لضمان بلوغ ثمن النهائي.

وبحال الخسارة أو التعادل ستغادر تونس البطولة من دور المجموعات للمرة الأولى منذ 2013، علّما أنها تشارك للمرة الـ16 تواليا وحققت المركز الرابع في 2019.

وتدرك تونس جيدا صعوبة مهمتها، خصوصا أن جنوب إفريقيا، بطلة نسخة 1996 على أرضها، ضربت بقوة في الجولة الثانية بفوزها الكبير على ناميبيا برباعية نظيفة، وستسعى إلى مواصلة صحوتها بعد سقوطها أمام مالي 0-2 في الجولة الأولى.