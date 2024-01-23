اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أوفرمارس
تم إيقاف أوفرمارس عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم الهولندية لمدة عام في نوفمبر الماضي

أوفرمارس يتقدم باستئناف ضد قرار إيقافه بسبب رسائله الجنسية

أمستردام - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

تقدم النجم الدولي الهولندي السابق مارك أوفرمارس باستئناف ضد قرار إيقافه على المستوى العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وتم إيقاف أوفرمارس عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم الهولندية لمدة عام في نوفمبر الماضي، بسبب رسائل "غير لائقة" أرسلها لزميلاته في العمل خلال فترة عمله كمدير رياضي في فريق أياكس أمستردام الهولندي.

واعتذر أوفرمارس، الذي لعب خلال مشواره الكروي مع أياكس وأرسنال الإنجليزي وبرشلونة الإسباني، عن تلك الرسائل واستقال من منصبه في فريق العاصمة الهولندية في فبراير 2022، وبعد ما يزيد قليلا على شهر تولى منصبا مماثلا في نادي رويال أنتويرب البلجيكي.

وقرر فيفا تمديد الإيقاف المفروض على أوفرمارس (50 عاما) ليشمل المستوى العالمي أيضا في مطلع الشهر الجاري، بناء على طلب الاتحاد الهولندي لكرة القدم.

وبناء على ذلك، أصبح منصب أوفرمارس في أنتويرب معلقا الآن، ونقلت الصحف الهولندية، اليوم الثلاثاء، تصريحات لفرانك نيرفورت، المتحدث باسم لاعب منتخب هولندا السابق، حيث قال إن أوفرمارس سيتقدم بطعن ضد قرار إيقافه على الصعيد العالمي، لأنه "مبالغ فيه".

ولم يكشف النقاب بعد عن موعد النظر في هذا الاستئناف.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مقترحان إسرائيليان على الطاولة لإنهاء حرب غزة مقترحان إسرائيليان على الطاولة لإنهاء حرب غزة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط