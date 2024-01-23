أوفرمارس يتقدم باستئناف ضد قرار إيقافه بسبب رسائله الجنسية

تقدم النجم الدولي الهولندي السابق مارك أوفرمارس باستئناف ضد قرار إيقافه على المستوى العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وتم إيقاف أوفرمارس عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم الهولندية لمدة عام في نوفمبر الماضي، بسبب رسائل "غير لائقة" أرسلها لزميلاته في العمل خلال فترة عمله كمدير رياضي في فريق أياكس أمستردام الهولندي.

واعتذر أوفرمارس، الذي لعب خلال مشواره الكروي مع أياكس وأرسنال الإنجليزي وبرشلونة الإسباني، عن تلك الرسائل واستقال من منصبه في فريق العاصمة الهولندية في فبراير 2022، وبعد ما يزيد قليلا على شهر تولى منصبا مماثلا في نادي رويال أنتويرب البلجيكي.

وقرر فيفا تمديد الإيقاف المفروض على أوفرمارس (50 عاما) ليشمل المستوى العالمي أيضا في مطلع الشهر الجاري، بناء على طلب الاتحاد الهولندي لكرة القدم.

وبناء على ذلك، أصبح منصب أوفرمارس في أنتويرب معلقا الآن، ونقلت الصحف الهولندية، اليوم الثلاثاء، تصريحات لفرانك نيرفورت، المتحدث باسم لاعب منتخب هولندا السابق، حيث قال إن أوفرمارس سيتقدم بطعن ضد قرار إيقافه على الصعيد العالمي، لأنه "مبالغ فيه".

ولم يكشف النقاب بعد عن موعد النظر في هذا الاستئناف.