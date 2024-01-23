الشناوي يغيب عن باقي مباريات مصر في كأس الأمم الإفريقية

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الثلاثاء غياب محمد الشناوي الحارس الأساسي للمنتخب الوطني عن باقي مباريات الفريق في كأس الأمم الإفريقية الحالية للإصابة.

وتعرض الشناوي للإصابة في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل الضائع خلال التعادل 2-2 مع الرأس الأخضر في ختام مباريات دور المجموعات يوم الاثنين ليتم استبداله بالحارس محمد أبو جبل.

وقال الاتحاد المصري في بيان عبر صفحته على موقع فيسبوك: أثبتت الأشعة إصابة محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر بخلع في الكتف يغيب بسببه عن مباريات المنتخب الوطني المتبقية في كأس الأمم الإفريقية.

"تم التنسيق بين الجهاز الطبي بالمنتخب الوطني مع نظيره في النادي الأهلي على كافة الإجراءات بشأن الخطة العلاجية للاعب. نتمنى الشفاء العاجل لحارسنا الشناوي".

وأصيب قائد المنتخب المصري محمد صلاح وغادر بعثة الفريق في ساحل العاج عقب مباراة الرأس الأخضر عائدا إلى فريقه ليفربول الإنجليزي لاستكمال العلاج.



وتأهل منتخب مصر لدور الستة عشر بالتعادل 2-2 مع الرأس الأخضر، ليحتل المركز الثاني بثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات خلف الرأس الأخضر، التي ضمنت من قبل التأهل كمتصدرة للمجموعة الثانية، بسبع نقاط.