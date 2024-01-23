الهجوم على لاعب دورتموند بسبب هبوط أدائه بعد ارتباطه بمغنية مشهورة

يشعر كريم أديمي، مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، بالاستياء من الانتقادات التي ربطت بين مستواه الباهت في الفترة الأخيرة، وعلاقته بمغنية الراب لوريدانا.

وظهر اللاعب الألماني الدولي والمغنية السويسرية المولد معا بشكل علني لأول مرة على وسائل التواصل الاجتماعي في يوليو الماضي، ومنذ ذلك الحين، عانى أديمي من الإصابات وعدم الثبات في المستوى مؤخرا، وذلك عقب تألقه في معظم فترات الموسم الماضي.

وشدد أديمي على أنه لا يوجد علاقة بين تراجع مستواه وعلاقته بالمغنية الشهيرة.

وصرح لاعب دورتموند في مقابلة نشرها موقع النادي الإلكتروني الرسمي: كنت أدرك ما كنت أقحم نفسي فيه، إنها شخصية دائما ما تعتبر محط أنظار الجمهور. لكنني وجدت أنه من الفظاظة أن يتصرف الناس بهذه الطريقة بعد إحدى المباريات السيئة.

أضاف اللاعب الشاب: هذا ليس ظلما بالنسبة لي لأنني لم ألعب بشكل جيد. لكنه كان ظلما لصديقتي. ليس لها علاقة بطريقة لعبي وأدائي على أرض الملعب.

ويرغب أديمي (22 عاما) في رؤية المزيد من الاحترام للحياة الخاصة للأشخاص المشهورين.

أوضح أديمي: في بعض الأحيان أجد أنه من الغريب أن يأخذ بعض الناس على عاتقهم إصدار أحكام على أشخاص لا يعرفونهم.

ورغم ذلك، يبدو أديمي غير راض عن مستواه في الموسم الحالي مع دورتموند، وهو ما قد يتسبب في ابتعاده عن قائمة منتخب ألمانيا، المشاركة ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، التي تجرى على الأراضي الألمانية في الصيف المقبل.

شدد أديمي، الذي تم استبعاده من قائمة منتخب ألمانيا للشباب تحت 21 عاما في نوفمبر الماضي: لم يكن النصف الأول من الموسم الحالي جيدا بالنسبة لي. أنا لست سعيدا بنفسي حقا.

واختتم أديمي تصريحاته قائلا: في كثير من الأحيان لا تحصل على فرصة للعب في كأس أوروبا ببلدك. بالطبع تريد أن تكون هناك وتلعب لمنتخبك الوطني. لكن يتعين علي أولا أن أستعيد لياقتي مرة أخرى وأظهر نفسي بشكل أفضل.