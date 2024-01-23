تشافي يحذر لاعبي برشلونة من بلباو "العدواني"

حث تشافي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، لاعبي فريقه على الحفاظ على كامل تركيزهم قبل مواجهة أتلتيك بلباو يوم الأربعاء في دور الثمانية ببطولة كأس ملك إسبانيا.

ويجمع تاريخ كبير من المواجهات في هذه المسابقة بين الفريقين، حيث تغلب برشلونة على بلباو برباعية نظيفة في نهائي 2021، ولكن بلباو أخرج برشلونة من دور الـ16 في العام التالي.

وتأهل برشلونة لهذا الدور من المسابقة، بعد أن قلب تأخره بهدف في دور الـ16 أمام يونيونستاس إلى فوز 3 - 1.

والآن يواجه الفريق مهمة صعبة أمام إرنستو فالفيدري، مدرب برشلونة السابق، وفريقه بلباو الذي تغلب على ألافيس 2 - صفر ليتأهل لدور الثمانية.

ويقدم بلباو أداء رائعا هذا الموسم، حيث يتواجد خلف برشلونة في جدول الترتيب بفارق 3 نقاط فقط، وفاز في ست من بين آخر سبع مباريات بكافة المسابقات، وكانت الخسارة الوحيدة التي تعرض لها أمام فالنسيا صفر - 1 يوم السبت الماضي.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي: المباراة مهمة للغاية، يجب أن نخوضها بتركيز كامل، أتلتيك فريق عدواني وسيضغطون علينا بشكل كبير.

"لديهم مدرب عظيم، ولاعبون دوليون يقدمون مستويات متميزة مثل نيكو ويليامز وأويهان سانسيت وإينييغو رويز دي غالاريتا".

"أيضا، لديهم ملعب وجماهير يمكنها أن تتسبب في صخب كبير، وتقف خلفهم. ستكون مباراة صعبة ويجب علينا أن ننافس".