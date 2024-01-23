كأس آسيا.. العراق لتحقيق العلامة الكاملة واليابان لاستعادة الهيبة

يطمح المنتخب العراقي لكرة القدم بقيادة مديره الفني الإسباني خيسوس كاساس إلى تحقيق العلامة الكاملة بفوز ثالث توالياً للمرة الأولى، عندما يلاقي نظيره الفيتنامي الأربعاء في آخر جولات دور المجموعات ضمن كأس آسيا لكرة القدم المقامة حالياً في قطر.

وتبدو مهمة "أسود الرافدين" المتأهل سلفاً إلى دور الثمن النهائي في صدارة المجموعة الرابعة سهلة وفق حسابات المقارنة الفنية ومسار المنتخبين في الجولتين الماضيتين، بعد فوزه على إندونيسيا 3-1 وانتصاره التاريخي على عملاق آسيا المنتخب الياباني 2-1 بعدما تقدمه 2-0 حتى اللحظات الأخيرة في المقابل، تعرّض منتخب المدرب الفرنسي فيليب تروسييه لخسارتين أمام الساموراي الأزرق 2-4 وإندونيسيا 0-1.

وهذا اللقاء الثاني بين منتخبي العراق وفيتنام في غضون شهرين بعد أن التقيا في نوفمبر الماضي ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة الى كأس العالم 2026 وكاس آسيا في السعودية 2027، وانتهى بفوز عراقي صعب وبشق الأنفس على مضيفه بهدف في الوقت القاتل عن طريق مهند علي. كما فاز العراق مرتين على فيتنام في كأس آسيا سابقا (2-0 في ربع نهائي 2007 عندما أحرز لقبه الوحيد و3-2 في الوقت القاتل من دور المجموعات في نسخة 2019 الأخيرة).

ومنذ فوزه التاريخي على منتخب اليابان الذي يتضمن سجله الآسيوي أربعة ألقاب (رقم قياسي) وعروضه القوية اللافتة، ارتفعت أسهم المنتخب العراقي في المنافسة على اللقب ما يجعل رجال المدرب كاساس يدخلون مواجهة فيتنام بمعنويات مرتفعة وبروحية تحقيق الفوز الثالث توالياً.

وفي الوقت عينه، يسعى المنتخب اليابان الذي دخل غمار البطولة وجميع الترشيحات تصب في صالحه نظرا لسجله الخالي من الهزائم لفترة طويلة استمرت منذ مارس الماضي عندما سقط امام كولومبيا 1-2، الى استعادة هيبته بعد الصفعة التي تلقاها بخسارته المفاجئة امام العراق في الجولة الثانية، وذلك عندما يلتقي اندونيسيا على استاد الثمامة.

وكان المنتخب الياباني مر بفترة صعبة خلال مباراته الافتتاحية ضد فيتنام عندما تخلف 1-2 منتصف الشوط الاول قبل ان يقلب الطاولة على منافسه ويخرج فائزا 4-2.

ويحتاج المنتخب الياباني الى التعادل على الاقل لضمان التأهل الى الدور التالي.