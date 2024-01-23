لاعبو مصر يعتذرون عن أدائهم ويتعهدون بالفوز بالبطولة

تعهد لاعبو منتخب مصر بتحسين النتائج في المباريات القادمة بعد التأهل بصعوبة إلى دور الستة عشر لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم بالتعادل 2-2 مع الرأس الأخضر اليوم الاثنين.



ورفع منتخب مصر رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثانية من ثلاثة تعادلات خلف الرأس الأخضر، التي ضمنت من قبل التأهل كمتصدرة للمجموعة، برصيد سبع نقاط.



ويحتل منتخب غانا المركز الثالث بنقطتين، بفارق الأهداف عن موزامبيق.



وأعرب محمود حسن تريزيغيه صاحب هدف منتخب مصر الأول عن أمنيته بالتتويج بلقب أمم إفريقيا، قائلا خلال تصريحات تلفزيونية: سعداء بالتأهل، سنعود باللقب بمشيئة الله، من أول يوم أعطيت وعدا لعائلتي وللجميع أننا سنعود بالبطولة.



وأضاف تريزيغيه الذي فاز بجائزة رجل المباراة: سنبدأ من الغد في الاستعداد للخطوة القادمة. سترون (أداء) اللاعبين في الأدوار القادمة.



"تلك المجموعة من اللاعبين ذاقت طعم الهزيمة في النهائي بالنسخة الماضية، وسنعود بالكأس يوم 12 فبراير المقبل (بعد خوض المباراة النهائية)".



وعن منافس مصر في الدور القادم قال: لا نهتم بمن سنواجه، ومنافسونا هم من ينظرون إلينا لأننا منتخب مصر.



وقال أحمد حجازي قلب دفاع منتخب مصر: نشعر بالحزن من النتائج التي حققناها بدور المجموعات، ونشعر بأن هناك خطأ ما ونحاول تصحيحه ولابد أن نتحسن في أشياء كثيرة، منها الجانب الذهني لأن المباريات المقبلة تتطلب تركيزا.



وأضاف: لدينا خمسة أيام للراحة قبل المباراة المقبلة بعد ما مررنا به من ضغط عصبي. أشعر بالحزن على الصعيد الشخصي ولا بد أن يكون لنا رد فعل قوي في المباريات القادمة.



من جهته قال أحمد مصطفى (زيزو) لاعب المنتخب المصري: تعاهدنا بعد المباراة أن نبني على ما حققناه بعد التأهل للدور التالي، سنحاول تدارك الأخطاء.



"نخوض البطولة خطوة بخطوة، وكل المنتخبات أصبحت قوية ونبذل كل ما في جهدنا للفوز باللقب".

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