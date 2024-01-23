مساعد مدرب ليفربول يدافع عن صلاح: لم أقابل شخصا أكثر التزاما منه

أكد بيباين لايندرز، المدرب المساعد بنادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أنه لا يمكن التشكيك في التزام اللاعب المصري محمد صلاح، وذلك في أعقاب عودته الوشيكة من بطولة كأس أمم إفريقيا لتلقي العلاج بعد إصابته في أوتار الركبة، وهو الأمر الذي أثار العديد من الانتقادات.

وسيعود قائد المنتخب المصري من كوت ديفوار يوم الأربعاء لكي يتولى الجهاز الطبي بالنادي عملية تأهيله، مع وجود أمل بأن يعود للانضمام للمنتخب المصري إذا تأهل للمراحل الأخيرة من البطولة.

وقال لايندرز: الشخص الوحيد الذي ينبغي ألا تشكك في التزامه هو محمد صلاح.

وأضاف: لم أقابل شخصا، لاعبا ولكن أيضا إنسان، أكثر منه التزاما في حياة لاعب كرة القدم المحترف.

وأردف: أعلم أن بلاده حزينة لخسارته. ولقد شعرنا بالحزن البالغ لإصابته.

"في أول مباراة، لعب وسجل وقدم تمريرات حاسمة، هو قائد الفريق، وبالطبع هو لاعب مهم للغاية، ولكن السبب الوحيد الذي جعل جهازنا الطبي يقرر إعادته هو إعطاؤه أفضل فرصة ممكنة ليكون متاحا للعب مع المنتخب المصري إذا وصل للنهائي".

"أنا سعيد للغاية لأن الجهاز الطبي للمنتخب المصري، ونادي ليفربول عملا سويا، كانا على تواصل واتخذا القرار سويا".

" إنه مثال عن كيفية تعاون المنتخبات مع الأندية ووضع اللاعب، وليس أهداف كل طرف، في صدارة الاهتمامات، لأن هذا يشكل تضاربا في المصالح".

"كلنا اتخذنا القرار الأفضل بالنسبة له، وأفضل شيء بالنسبة له هو أن يتواجد في بيئة مستقرة، يعرف فيها الناس، ويكون هؤلاء الناس ملتزمون ولديهم الوقت للتركيز على عملية تأهيله، ونحن نعلم كيف تسير الأمور هنا في هذه المنشأة".