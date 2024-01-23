معاقبة أودينيزي بعد الإساءة العنصرية لحارس ميلان

أصدر جيراردو ماسترانديرا، القاضي الرياضي برابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقوبة اللعب بدون جمهور على فريق أودينيزي، بعدما تعرض الفرنسي مايك ماينان حارس مرمى ميلان لإساءات عنصرية خلال مباراة بالدوري يوم السبت الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن الحكم ينص على أن عقوبة اللعب بدون جمهور لمباراة هي أقل عقوبة كان يمكن توقيعها، وتم اختيارها لإظهار موقف أودينيزي النشط ورغبته الأكيدة منذ البداية للتعرف على هؤلاء المسؤولين عن هذا الامر.

وذكر النادي يوم الاثنين أنه قام بحظر دخول مشجع مدى الحياة للملاعب بعدما وجه إساءات عنصرية لماينان.