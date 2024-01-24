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مارسيال
أوضح النادي أن اللاعب يحتاج الى عشرة أسابيع من أجل التعافي

الإصابة تبعد مارسيال عن يونايتد حتى أبريل المقبل

مانشستر - فرانس برس
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أعلن مانشستر يونايتد ثامن الدوري الإنجليزي لكرة القدم يوم الأربعاء، أن مهاجمه الفرنسي أنتوني مارسيال خضع إلى عملية جراحية في ثنية الفخذ وسيغيب عن الملاعب حتى أبريل المقبل.

وأوضح النادي أن اللاعب يحتاج إلى عشرة أسابيع من أجل التعافي.

وسجل مارسيال البالغ من العمر 28 عاما والذي ينتهي عقده مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الحالي، هدفين فقط في 19 مباراة منذ بداية الموسم الحالي.

واستبعد مارسيال من قبل مدربه الهولندي إريك تن هاغ منذ أن أشاد المشجعون باستبداله في المباراة التي خسرها الشياطين الحمر أمام ضيفهم بورنموث 0-3 في التاسع من ديسمبر الماضي.

وسيؤدي غيابه الى اعتماد تن هاغ على مهاجمين فقط هما الدنماركي راسموس هويلوند وماركوس راشفورد.

وانضم مارسيال إلى النادي الإنجليزي عام 2015 قادما من موناكو وسجل إجمالي 90 هدفا في 317 مباراة في جميع المسابقات.

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