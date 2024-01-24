بلماضي يتحمل مسؤولية إقصاء الجزائر من أمم إفريقيا ويلمح للرحيل

أكد جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر أنه يتحمل مسؤولية خروج فريقه من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بعد الخسارة 1-صفر من موريتانيا التي حققت فوزها الأول في البطولة القارية على الإطلاق يوم الثلاثاء.



وتوقف رصيد الجزائر، بطلة أفريقيا مرتين، عند نقطتين لتتذيل المجموعة الرابعة التي تصدرتها أنغولا بسبع نقاط وحلت بوركينا فاسو في المركز الثاني ولها أربع نقاط.



وودعت الجزائر البطولة من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز باللقب عام 2019 بقيادة بلماضي.



وقال بلماضي خلال مؤتمر صحفي: أنا المدرب الثاني الذي يقود الجزائر لكأس إفريقيا ولا يجب أن نبدأ المؤتمر الصحفي بذكر هذه التصريحات.



وأضاف مشيرا إلى سيطرة فريقه في بداية المباراة: الشوط الأول كان في اتجاه واحد (لصالح الجزائر). لكن (موريتانيا) سجلت من فرصة واحدة. يمكنكم مشاهدة كل الأهداف التي استقبلناها.



"نصنع العديد من الفرص للتسجيل ولا نتمكن من استغلالها. لو سيطرت أمامنا الفرق الأخرى أو أننا لا نصنع الفرص، كان يمكننا قول إن الأمور ليست على ما يرام".



"هذا ليس الحال لكن الحقيقة هي خروجنا من الدور الأول للمرة الثانية تواليا وأنا أتحمل المسؤولية".



ولم يوضح بلماضي موقفه من الاستمرار في تدريب الجزائر، التي يقودها منذ عام 2018، بعدما زادت خيبات الأمل عقب الفشل في بلوغ كأس العالم 2022.



وقال: حين نعود لأرض الوطن سأحدد مستقبلي. ربما تكون (بطولة أمم أفريقيا) نهاية للجيل (الحالي).



واعترض بلماضي على قرارات التحكيم خلال المباراة وقال: لم أفهم لماذا لم يتم الرجوع لتقنية الحكم المساعد لمراجعة لقطة (إسلام) سليماني.



وسقط المهاجم سليماني قرب النهاية مطالبا بركلة جزاء لكن الحكم لم يحتسب مخالفة.



ولم يدفع بلماضي (47 عاما) بالقائد رياض محرز والمخضرم يوسف بلايلي منذ بداية اللقاء قبل الاعتماد عليهما في الشوط الثاني.



وبرر بلماضي قراره قائلا: قمت بالتغييرات التي ظننت أنها ستشكل إضافة، الأمور لم تسر كما كنا نريد واتحمل المسؤولية كما قلت.



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