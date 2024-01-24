بوكيتينو ينتظر على أحر من الجمر إنهاء صيامه عن الألقاب في إنجلترا

يتطلع ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي بشدة لإنهاء صيامه عن الألقاب في إنجلترا بعد أن صعد فريقه لنهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة يوم الثلاثاء.



وسحق تشيلسي، الذي سيلعب مع فولهام أو ليفربول في النهائي الشهر المقبل على ملعب ويمبلي، منافسه ميدلسبره المنتمي للدرجة الثانية 6-1 في إياب الدور قبل النهائي على ملعب ستامفورد بريدج. وكان ميدلسبره فاز ذهابا 1-صفر.



وفاز المدرب الأرجنتيني (51 عاما)، والذي سبق له تدريب توتنهام هوتسبير وساوثهامبتون وإسبانيول، بالدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان في موسم 2021-2022 كما قاده للفوز بكأس فرنسا وكأس السوبر.



واقترب بوكيتينو من تحقيق النجاح مع توتنهام مرتين عندما احتل المركز الثاني في كأس الرابطة (2014-2015) ودوري أبطال أوروبا (2018-2019).



وقال بوكيتينو للصحفيين: أنا في حاجة ماسة للفوز بلقب هنا.



"خلال عام ونصف في باريس، فزنا بثلاثة ألقاب ونريد الفوز بلقب هنا. أنا في حاجة ماسة للفوز بالطبع".



"في مرحلة ما، يعد هذا إنجازا رائعا. أعتقد أنه كان الهدف عندما بدأنا المهمة هنا. كان الأمر يتعلق ببناء فريق من الصفر تقريبا في غياب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي".



"لقد انتهت المهمة ويتعلق الأمر الآن بالفوز بالنهائي".



ويحتل تشيلسي المركز التاسع في الدوري بعد 21 مباراة. ويستضيف الفريق أستون فيلا في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم الجمعة.



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