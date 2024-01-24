كأس آسيا.. السعودية لضمان الصدارة والأردن لحسم التأهل

يبحث المنتخب السعودي عن تأكيد صدارته في مواجهة تايلاند، الخميس على استاد خليفة في الدوحة، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس آسيا في كرة القدم، في حين يبدو الأردن قريباً من حسم بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي.

وتصدّرت السعودية المجموعة السادسة بالعلامة الكاملة بعد فوزين على عمان في الرمق الأخير 2-1 ثم قيرغيزستان 2-0، في حين تملك تايلاند 4 نقاط من فوز على قيرغيزستان 2-0 وتعادل مع عمان دون أهداف.

والتقى الفريقان في 16 مباراة كانت الغلبة فيها للمنتخب السعودي بـ14 انتصارا مقابل فوز يتيم لتايلاند.

وأحرزت السعودية ثلاثة ألقاب في 1984، 1988 و1996، بيد انها لم تتجاوز ثمن النهائي في آخر ثلاث نسخ.

ويعاني المنتخب السعودي على مستوى الإصابات، فغاب ناصر الدوسري عن مواجهة قيرغيزستان، فيما لم يشارك المدافع حسان تمبكتي في تدريبات الثلاثاء، بعد تعرّضه لإصابة في الساق.

على الجانب الآخر، يطمح منتخب تايلاند إلى التأهل مرة أخرى للدور الثاني كما فعل في النسخة الماضية عندما ودّع على يد الصين.

وفي الوقت عينه على ملعب عبدالله بن خليفة، تبحث عمان عن فوز ضروري على قيرغيزستان لبلوغ نقطة رابعة يساعدها على التأهل مرة ثانية توالياً.

في المجموعة الخامسة النارية، يلتقي الاردن مع البحرين على استاد خليفة الدولي باحثاً عن فوز يضمن له الصدارة، حيث يتقدم كوريا الجنوبية راهناً بفارق هدفين، بعدما أهدر في الوقت القاتل فوزاً تاريخياً عليها (2-2). ويلتقي في التوقيت عينه منتخبا كوريا الجنوبية وماليزيا على استاد الجنوب في الوكرة.

ويتصدر الأردن، الفائز على ماليزيا افتتاحا برباعية، بأربع نقاط بفارق الاهداف عن كوريا، ونقطة عن البحرين الثالثة الفائزة على ماليزيا في الرمق الأخير، فيما أقصيت الأخيرة بعد خسارتين.

وفي المقابل، يأمل مدرب الأردن المغربي حسين عموتة بان يواصل فريقه تقديم عروضه القوية بعد الفوز الساحق على ماليزيا برباعية ثم تعادله اللافت مع كوريا الجنوبية.

ويتألق في صفوف "النشامى" جناح مونبلييه الفرنسي موسى التعمري الذي سجل هدفين في البطولة حتى الآن.