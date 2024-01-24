مانشيني: لا حسابات لتحاشي مواجهة أي منتخب

أكّد مدرب السعودية الإيطالي روبرتو مانشيني بأنه لن يدخل في الحسابات لتحاشي هذا المنتخب أو ذاك، عندما يلتقي تايلاند الخميس في الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة السادسة ضمن بطولة آسيا لكرة القدم.

وضمن المنتخب السعودي، حامل اللقب ثلاث مرات، التأهل إلى الدور الثاني بتحقيقه فوزين على عمان 2-1 وعلى قيرغيزستان 2-0، في حين يملك المنتخب التايلاند 4 نقاط.

وقال مانشيني الأربعاء خلال المؤتمر الصحافي في الدوحة عشية المباراة: هدفنا الفوز في المباراة ضد تايلاند التي تقدم كرة قدم جميلة ولن ندخل في حسابات لتحاشي هذا المنتخب أو ذاك في الدور الثاني. على العموم، إذا كنت تريد التتويج بها عليك أن تتغلب على المنتخبات القوية.

ويلعب متصدر المجموعة السادسة مع ثاني الخامسة الذي يحتله المنتخب الكوري الجنوبي القوية في الوقت الحالي.

وستلعب كوريا الجنوبية مباراتها الخميس ضد إندونيسيا قبل نحو 3 ساعات من مباراة السعودية وتايلاند، وبالتالي سيدخل "الأخضر" مباراته ضد تايلاند وهو يدرك ما عليه القيام به.

وكشف مانشيني أن بعض عناصر فريقه يعانون من إصابات طفيفة لكن "نأمل في تعافي الجميع على أن نتخذ القرار غدا قبل المباراة".

وأصيب مدافع المنتخب السعودي حسن تمبكتي في أواخر المباراة ضد قيرغيزستان إثر تدخل خشن من أحد لاعبي المنتخب المنافس ولم يكملها.

وعن إمكانية المداورة خلال المباراة ضد تايلاند قال مانشيني الذي استلم منصبه في أغسطس الماضي: لدينا 26 لاعبا، والجميع مؤهل للمشاركة، في بعض الأحيان يتعين علينا الاعتماد على مبدأ المداورة لا سيما في بطولة طويلة.

وأقر المدرب الإيطالي الفائز بكأس أوروبا مع منتخب بلاده صيف 2021: يتعين علينا تطوير الفعالية الهجومية إذا أردنا الذهاب بعيدا في البطولة، إننا نصنع العديد من الفرص لكننا لا نسجل العدد الكافي من الأهداف.

وبعد اللغط الذي أثارته تصريحاته في مؤتمر صحافي سابق عندما قلل من حظوظ السعودية في إحراز اللقب الغائب عن خزائنها منذ عام 1996 قال: أنا لم أقل شيئا من هذا القبيل، أنتم (الصحافيون) اخترعتم ذلك.

وتابع: أنا قلت إن ثمة أربعة منتخبات تتقدم علينا في التصنيف العالمي وهي اليابان وإيران وكوريا الجنوبية وأستراليا ولم أقل إننا لا نستطيع إحراز اللقب.

واعتبر أن الأجواء جيدة داخل صفوف المنتخب بقوله: أشرف على تدريب هذه المجموعة منذ نحو 4 أشهر ونملك مزيجا من الخبرة والشباب في صفوفه، بالطبع الفترة قصيرة والطريق ما زال طويلا، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد قدوم المزيد من الوجوه الشابة إلى صفوف المنتخب.

أما لاعب المنتخب السعودي ونادي الاتحاد فيصل الغامدي فقال في المؤتمر: نحن على قلب واحد ونريد العودة إلى الديار مع الكأس.