مدرب منتخب تايلاند: سنخوض مواجهة السعودية بطريقة دفاعية

أكد ماستادا ايشي، مدرب منتخب تايلاند، جاهزية فريقه لمواجهة يوم الخميس أمام المنتخب السعودي على استاد المدينة التعليمية ضمن الجولة الختامية لمنافسات المجموعة السادسة من بطولة كأس آسيا 2023 في قطر.

وقال ايشي في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة: مواجهة الغد ستكون صعبة، وسنعتمد على أسلوب الدفاع بشكل منظم وبصورة انضباطية، ونتطلع للظهور بالمستوى الجيد، مشددا على امتلاك المنتخب السعودي العديد من اللاعبين المميزين، وعلى لاعبيه اللعب بحذر.

ولفت إلى أنه لم يمر وقت طويل منذ توليه مهام الإشراف على الجهاز الفني لتايلاند، لكنه أعرب عن رضاه عن النتائج التي قدمها حتى الآن، ومن المهم أن يحقق لاعبوه نتيجة إيجابية في مباراة الغد.

وأكد ماستادا، في ختام تصريحاته، استعداد لاعبيه لكافة السيناريوهات في مباراتهم المرتقبة، وأنهم سيقدمون أفضل المستويات كي يتمكنوا من مواصلة المشوار الإيجابي في البطولة.

من جهته، اعتبر سوفانان بوريرات، لاعب منتخب تايلاند، مواجهة الغد في غاية الأهمية من أجل الصعود للدور المقبل، مشيرا إلى أن اللاعبين وكافة عناصر الفريق يشعرون بثقة كبيرة بعد النتائج الجيدة التي سجلوها في المواجهتين السابقتين، وهم ينظرون لكل مباراة بحسابات خاصة، متمنيا أن تستمر النتائج الإيجابية وضمان الصعود للدور المقبل عبر بوابة المنتخب السعودي.

وختم اللاعب التايلاندي تصريحاته بالقول: نعرف أن المنتخب السعودي من أفضل المنتخبات في القارة الآسيوية، وبالنسبة لنا استعددنا بشكل جيد، وعلينا أن نقدم أفضل المستويات في مواجهة الغد.