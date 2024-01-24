منع 4 مشجعين من دخول الملاعب بعد "العنصرية" ضد حارس ميلان

قالت الشرطة الإيطالية في بيان يوم الأربعاء، إنها حددت هوية أربعة أشخاص آخرين يشتبه في توجيههم هتافات عنصرية إلى مايك ماينان حارس ميلان، وسيتم منعهم من دخول الملاعب لمدة خمس سنوات.

وتوقفت مباراة أودينيزي وميلان يوم السبت الماضي لفترة وجيزة بعدما أبلغ ماينان الحكم بالهتافات الموجهة له.

وقالت الشرطة المحلية في بيان إنها حددت هوية رجل من مدينة أوديني وامرأة ورجلين آخرين من المنطقة المحلية بعد تحليل لقطات فيديو من ملعب أودينيزي وتم إرسال بياناتهم إلى المدعين العامين.

وحظر دخول الملاعب خمس سنوات هي أقصى عقوبة لمن يتم اتهامه لأول مرة.

وسبق تحديد هوية مشجع مشتبه به آخر في وقت سابق هذا الأسبوع وحظر دخوله الملاعب. وقال أودينيزي إنه سيسعى لفرض حظر على دخول الملاعب مدى الحياة بحق المخالفين.

وعوقب أودينيزي بخوض مباراة واحدة خلف أبواب مغلقة بعد آخر حلقة من العنصرية التي أصابت كرة القدم الإيطالية.