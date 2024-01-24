"ضربة قاضية".. مايكل أوين يروي تجربته مع مرض ابنه

قال مايكل أوين، مهاجم منتخب إنجلترا السابق، إنه سيفعل كل ما بوسعه من أجل مساعدة نجله جيمس على الرؤية مجددا، حتى وإن كلفه ذلك "منحه عينيه" إذا تطلب الأمر.

وتم تشخيص جيمس أوين (17 عاما) بمرض في العين حينما كان في سن الثامنة من عمره.

وأوضح أوين في حديثه لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): ترغب في أن تتبادل معه، إذا كان بإمكاني إعطاؤه عيني سأفعل ذلك غدا بالطبع، سأنفق كل سنت من أجل أن يرى جيمس مجددا.

وقال جيمس في حديثه للمدونة الصوتية على (بي بي سي) إن رؤيته المركزية ضبابية، وأنه يعاني لرؤية مختلف الألوان والأضواء، رغم أنه يرى محيطه بشكل جيد.

وحينما كان طفلا أراد جيمس أن يتبع خطوات والده وجده تيري، والذي كان لاعبا سابقا في إيفرتون وبرادفورد وشيستر وروشديل، وفي ملاعب كرة القدم ظهرت أولى الدلائل على حالة جيمس.

ورغم أنه كان جيدا في التعامل مع الكرة، لكن جيمس عانى في متابعة الكرة وتحركات اللاعبين، وظهرت مشكلته واضحة في الملاعب الكبيرة.

ولاحظ مايكل أن أبنه لا ينظر إلى الكاميرا حينما يتم التقاط الصور، ليلجأ إلى المتخصصين لتشخيص حالة جيمس، وقال مايكل إن ما علمه في ذلك الوقت كان بمثابة "ضربة قاضية لأي أب".

وأضاف : كأب تريد لكل شيء أن يكون مثاليا، ولكن كانت تلك أوقاتا حزينة، تفكر دائما في المستقبل، هل سيكون قادرا على القيادة؟ هل يستطيع العمل؟، كل تلك الأمور تدور في ذهنك.