ريال مدريد يتجاوز سيتي في قائمة "الأعلى دخلا"

تجاوز ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم فريق مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز ليتصدر قائمة ديلويت المالية للعام باعتباره صاحب الإيرادات الأعلى في عالم كرة القدم في موسم 2022-2023 بعد أن أصبحت الإيرادات التجارية أكبر مصدر لدخل الأندية.



ويتصدر النادي الإسباني القائمة للمرة الأولى منذ موسم 2017-2018، إذ حقق إيرادات إجمالية قيمتها 831 مليون يورو (907.78 مليون دولار)، وجاء خلفه مانشستر سيتي (826 مليون يورو) وباريس سان جيرمان (802 مليون يورو).



وتقدم برشلونة من المركز السابع في العام الماضي إلى المركز الرابع بإجمالي إيرادات بلغت 800 مليون يورو فيما تراجع مانشستر يونايتد مركزا ليصبح الخامس بإيرادات إجمالية بلغت 746 مليون يورو.



وسجل ريال مدريد زيادة في الإيرادات بقيمة 118 مليون يورو خلال العام الماضي، وتعود الزيادة بنسبة 16 في المئة إلى قوة الأداء في البيع بالتجزئة، وزيادة الحضور الجماهيري، واستعادة الدخل من الرعاة.



ورغم أن مانشستر سيتي خسر الصدارة، التي انفرد بها في العامين الماضيين، إلا أن النادي سجل أعلى إيرادات له على الإطلاق في موسم واحد، بفضل الفوز بالثلاثية في الموسم الماضي والذي عزز دخل النادي من إيرادات البث والإيرادات التجارية.



وجاءت الإيرادات التجارية لتمثل النسبة الأعلى من دخل الأندية لأول مرة منذ 2015-2016، باستثناء موسم 2019-2020 الذي تأثر بجائحة كوفيد-19، مع زيادة إيرادات البث بنسبة متواضعة قدرها خمس في المئة.



وسجل نادي ليفربول، الذي كان أكثر الأندية تقدما في نسخة العام الماضي بعد أن صعد إلى المركز الثالث من السابع، أسوأ تراجع في التصنيف السنوي هذا العام بعودته من جديد إلى المركز السابع، وهو واحد من بين ثلاثة أندية سجلت انخفاضا في الإيرادات.



وسجلت الإيرادات الإجمالية للأندية المسجلة في قائمة ديلويت المالية لموسم 2022-2023 رقما قياسيا بلغ 10.5 مليار يورو، بزيادة قدرها 14 في المئة عن العام الماضي، وتجاوزت نسب ما قبل الجائحة (9.2 مليار يورو في عامي 2021-2022 و2018-2019).

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