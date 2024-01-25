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موسكاردو
بدأ موسكاردو مسيرته الاحترافية مع كورينثيانز في يونيو الماضي وشارك معه في 25 مباراة

سان جيرمان يتعاقد مع البرازيلي موسكاردو حتى 2028

باريس - فرانس برس
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أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم تعاقده مع لاعب الوسط الشاب البرازيلي غابريال موسكاردو الخميس، قادماً من كورينثيانز.

ووقّع موسكاردو عقداً مع نادي العاصمة حتى عام 2028، لكنّه سيُعار إلى ناديه البرازيلي حتّى نهاية الموسم الحالي.

وقال اللاعب البالغ 18 عاماً: أنا سعيد جداً لانضمامي إلى باريس سان جيرمان. هذا أحد أجمل أيام حياتي.

وأضاف: إنه مشروعٌ يضمّ بعض اللاعبين الشباب الواعدين.

وأردف: أنا أتطلّع إلى الانضمام للفريق والتعرّف على اللاعبين والجهاز الفني، وأتمنى أن أفوز بالعديد من الألقاب.

وكان من المفترض أن يُعزّز موسكاردو خطّ وسط النادي الباريسي في فترة الانتقالات الشتويّة حيث تواجد في فرنسا في كديسمبر، لكن الصفقة أُجّلت بعدما أعلن اللاعب في الشهر عينه أنه سيخضع لعملية جراحية لإصابةٍ في قدمه اليسرى، ستبعده عن الملاعب لثلاثة أشهر.

وسيخضع البرازيلي للعمليّة في غضون أسابيع قليلة في العاصمة القطرية الدوحة.

وبدأ موسكاردو مسيرته الاحترافية مع كورينثيانز في يونيو الماضي وشارك معه في 25 مباراة.

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