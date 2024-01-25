ضربة قوية لبايرن ميونخ تنذر باستمرار "النحس"

تعرّض بايرن ميونخ لضربة بخسارته جهود مدافعه الدولي الفرنسي دايو أوباميكانو لأسابيع عدة، وذلك نتيجة إصابته بتمزق في العضلة الخلفية لفخذه الأيسر خلال الفوز الأربعاء على أونيون برلين 1-0 في مباراة مؤجلة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وقال مدرب النادي البافاري توماس توخيل إن في هذا النوع من الإصابات: نحن نتحدث عن أسابيع (من الغياب) وليس عن أيام، مضيفاً أنه يشعر "بشيء من النحس" الذي يلاحق الفريق لاسيما في ظل خسارته جهود قلب الدفاع الكوري الجنوبي مين-جاي كيم لمشاركته مع بلاده في كأس آسيا.

واعتبر أنه من الصعب إيجاد بديل لأوباميكانو الذي كان "في قمة عطائه لأسابيع عدة" إن كان من ناحية "الطموح، الرغبة بالفوز وقدراته البدنية الهائلة. إنها (الإصابة) تؤذينا كثيراً".

وكشف توخيل أن الشكوك تحوم أيضاً حول لاعبي الوسط النمسوي كونراد لايمر ويوزوا كيميش، مضيفاً أن النادي "سينتظر ليرى" ما سيحصل "وأنا قلق أكثر بشأن كونري (لايمر) من قلقي حيال يوز".

وبعد فوزه الصعب الأربعاء على أونيون برلين، قلص بايرن الفارق الذي يفصله عن باير ليفركوزن المتصدر الى أربع نقاط قبل زيارته السبت الى ملعب أوغسبورغ.