كلوب يكرر دفاعه عن صلاح: المصري الأكثر وفاء لبلاده

أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن الجناح المصري الدولي محمد صلاح سيعود بالتأكيد إلى كأس الأمم الإفريقية إذا تعافى من الإصابة في الوقت المناسب وتأهلت مصر لنهائي البطولة القارية المقامة في كوت ديفوار.



وعاد صلاح (31 عاما) إلى إنجلترا لتلقي العلاج بعد تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال تعادل مصر‭ 2-2 ‬مع غانا الأسبوع الماضي.



وفي وقت سابق من الِأسبوع الحالي قال بيب ليندرز مساعد مدرب ليفربول إنه من المتوقع أن يعود صلاح إلى اللعب خلال ثلاثة أو أربعة أسابيع إذا لم تكن هناك انتكاسات في تعافيه من الإصابة.



وتقام المباراة النهائية لكأس الأمم الافريقية في 11 فبراير المقبل.



وقال كلوب في تصريحات صحفية بعد وصول فريقه لنهائي كأس الرابطة عقب الفوز على فولهام يوم الأربعاء: مصلحة مصر وليفربول واحدة وهي أن يستعيد مو صلاح سابق لياقته بأسرع وقت ممكن.



"إذا ظل في افريقيا ولم يحصل على العلاج المناسب فسيتأخر كل شيء وخاصة بالنسبة لمصر إذا استمرت في البطولة".



"أحضرناه إلى هنا ليس من أجل حرمان مصر من جهوده بل من أجل الحصول على أفضل علاج".



"هناك اتفاق على كل شيء. والكل يعرف بكل بوضوح أنه إذا استعاد صلاح لياقته وصعدت مصر لنهائي البطولة فإنه سيعود (للمنتخب) بكل تأكيد. صلاح يريد هذا ونحن نريد هذا."



واحتل منتخب مصر الفائز باللقب القاري سبع مرات، في رقم قياسي، المركز الثاني في المجموعة الثانية بثلاث نقاط بعد ثلاثة تعادلات متتالية في الدور الأول وسيلتقي في دور 16 مع الكونجو الديمقراطية الأحد المقبل.



ورد كلوب أيضا على من طالبوا صلاح بالبقاء مع المنتخب المصري رغم الإصابة قائلا إن ولاء صلاح للمنتخب لا يقبل الشك.



وأضاف المدرب الألماني قوله: مو صلاح هو المصري الأكثر وفاء (لبلاده) الذي قابلته طوال حياتي.



مادة إعلانية