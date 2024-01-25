اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
إشبيلية
قال إشبيلية إنه طلب من الاتحاد الإسباني الوقوف دقيقة صمت قبل المباراة

مصرع 3 مشجعين لإشبيلية خلال توجههم لحضور لقاء فريقهم ضد أتلتيكو

إشبيلية - فرانس برس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

لقي ثلاثة من مشجعي إشبيلية مصرعهم في حادث مروري، الخميس، أثناء توجههم لمشاهدة مباراة فريقهم أمام أتلتيكو مدريد في ربع نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم، وفق ما أفاد النادي الأندلسي.

وقال النادي في بيان: يأسف إشبيلية بشدة لوفاة ثلاثة من المشجعين الذين فقدوا حياتهم هذا الصباح... تعرضوا لحادث مروري أثناء توجههم الى مدريد لحضور مباراة الليلة.

وتابع: النادي (يقف) بجانب عائلاتهم وأصدقائهم في هذه اللحظات الصعبة. وتخليداً لذكراهم، سيرتدي اللاعبون شارة سوداء.

وقال إشبيلية إنه طلب من الاتحاد الإسباني الوقوف دقيقة صمت قبل المباراة.

ووقع الحادث على الطريق السريع "أي 4" بالقرب من حديقة ديسبينابيروس، على بعد قرابة 270 كلم جنوب مدريد وفقاً لتقارير إسبانية.

ويلتقي إشبيلية مع أتلتيكو في العاصمة على ملعب "ميتروبوليتانو" في ربع النهائي الكأس، حيث يسعى الى اللحاق بريال سوسييداد وأتلتيك بلباو وريال مايوركا الى نصف النهائي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
"الناتو" يطلق أضخم مناورات لاختبار دفاعات الحلف في أوروبا.. كيف ردت روسيا؟ "الناتو" يطلق أضخم مناورات لاختبار دفاعات الحلف في أوروبا.. كيف ردت روسيا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط