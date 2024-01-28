بايرن ميونخ يتلقى ضربة موجعة جديدة

تعرّض بايرن ميونخ بطل ألمانيا إلى نكسة جديدة بعدما عانى نجمه الفرنسي كينغسلي كومان من إصابة قوية في الركبة، مما سيبعده عن الملاعب "لأسابيع عدّة"، ذلك في المباراة التي فاز بها الفريق البافاري على جاره أوغسبورغ 3-2 في الدوري الألماني لكرة القدم السبت.

وخرج ابن الـ 27 عامًا في الدقيقة 26 فيما وصف المدرب توماس توخل الإصابة بـ"الصعبة جدا".

وأضاف توخل بعد نهاية المباراة قائلاً إن الإصابة: "في الركبة. يجب أن ننتظر الصور لتخبرنا المزيد، لكن يبدو أن الإصابة خطيرة لأنها كانت مؤلمة لدرجة استحالة مواصلته اللعب".

وتابع: "سنقوم بفحص الأربطة (الركبة) غداً من خلال التصوير، مشدداً لقناة "سكاي" الرياضية "لا أريد التكهن".

وبات من المؤكد أن يغيب كومان لأسابيع عدّة ليخسر بايرن جهوده في مباريات حسّاسة مقبلة أبرزها امام كل من باير ليفركوزن متصدر الترتيب الحالي في 10 فبراير المقبل ولاتسيو الايطالي في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا في 14 منه.

وانضم الدولي الفرنسي إلى قائمة كبيرة من الغياب في صفوف النادي البافاري ذلك الى جانب مواطنه دايو أوباميكانو وجوشوا كيميتش والنمسوي كونراد لايمر وسيرج غنابري، فيما يغيب المغربي نصير مزراوي والسنغالي بونا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا والكوري الجنوبي مين-جاي كيم المتواجد مع بلاده في قطر لخوض كأس آسيا.

وشرح المدير الرياضي لبايرن كريستوف فروند: من الواضح انها ضربة كبيرة، لكن من معرفتي بكينغسلي، سيعود بشكل أقوى. نتمنى له التعافي السريع.

وشارك كومان في 24 مباراة مع بايرن هذا الموسم، مسجلا خمسة اهداف، كما يُعد من العناصر الاساسية في تشكيلة المنتخب الفرنسي تحت قيادة ديدييه ديشان.