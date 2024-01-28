بايرن يعوض غياباته بالتعاقد مع الفرنسي بوي

تعاقد بايرن ميونخ بطل ألمانيا في كرة القدم مع الظهير الأيمن الفرنسي ساشا بوي من غلطة سراي التركي حتى العام 2028، حسب ما أعلن النادي البافاري الأحد.

ويستطيع بوي أن يشغل أيضا مركز الظهير الأيسر وسينضم إلى صفوف بطل ألمانيا مقابل 32.5 مليون دولار أميركي.

وقال بوي: إنه حلم وأصبح حقيقة بالنسبة إلي. إنه لشرف لي أن أتمكن من اللعب مع ناد كبير مثل بايرن.

"أتطلع قدما للانضمام إلى فريقي الجديد وأن ألعب الى جانب اللاعبين الكبار في المستقبل".

"كلاعب، انا مدافع أحبّ الهجوم، وأكون سعيدًا بالمقدار ذاته في الدفاع".

ووصل ابن الـ 23 عامًا الى ميونخ قادما من تركيا السبت وخضع لفحوصات طبية.

ويعاني مدرب بايرن توماس توخيل من نقص حاد في مركز الظهير الايمن، نظرا الى مشاركة نصير مزراوي مع المنتخب المغربي في كأس أمم إفريقيا والاصابات الاخيرة لكل من النمساوي كونراد لايمر، يوزوا كيميش والفرنسي دايو أوباميكانو.

وارتبط اسم العملاق الالماني بضمّ المدافع الانجليزي كيران تيريبييه، الا انه لم يتمكن من التوصل الى اتفاق مع ناديه نيوكاسل.