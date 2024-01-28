سونغ يعلق مصيره مع الكاميرون بعد توديع أمم إفريقيا

لم يمنح ريغبورت سونغ المدير الفني لمنتخب الكاميرون، إجابة حاسمة بشأن مصيره بعد توديع منتخب الأسود غير المروضة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي تقام في كوت ديفوار.

وخرج المنتخب الكاميروني الفائز باللقب خمس مرات من الدور الثاني للبطولة بالخسارة أمام نيجيريا بنتيجة صفر - 2 مساء السبت.

وبسؤاله عن إمكانية رحيله، أجاب سونغ في تصريحات تلفزيونية: سأحصل على قسط من الراحة للتفكير بشكل جيد وتقييم الأمور بشكل أفضل لحسم قراري النهائي.

وبرر المدرب الكاميروني الخسارة أمام نيجيريا بسبب افتقاد عدد من لاعبيه الخبرة وأن البعض يشارك في الأدوار الإقصائية للبطولة أول مرة.

وأضاف ريغبورت سونج: ولا يمكن أيضا إنكار الأداء المميز لمنتخب نيجيريا فهو منتخب قوي للغاية وأحد المرشحين للفوز باللقب.

وتحدث سونغ عن سبب استبعاده لحارس مرمى مانشستر يونايتد أندريه أونانا من المشاركة في آخر مباراتين بالبطولة، مؤكدا أنه لأسباب فنية.

وختم مدرب الكاميرون تصريحاته: هذا أمر طبيعي فالمدير الفني مسؤول عن اختيار أفضل تشكيل بين 27 لاعبا متاحا.

وكان ريغبورت سونج قاد منتخب بلاده للفوز بالميدالية البرونزية للنسخة الماضية التي أقيمت في الكاميرون عام 2022.

يذكر أن عدد من مدربي المنتخبات رحلوا عن مناصبهم بعد الخروج من كأس الأمم الإفريقية مثل الجزائري جمال بلماضي والتونسي جلال قادري والإنجليزي كريس هيوتون مدرب غانا، وتوم سانتفيت مدرب غامبيا، وجان لويس جاسكيه مدرب كوت ديفوار.