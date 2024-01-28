كأس آسيا.. أستراليا أول المتأهلين إلى ربع النهائي

باتت أستراليا أول منتخب يحجز بطاقته الى الدور ربع النهائي من كأس آسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر بفوزها الساحق على إندونيسيا 4-0 الأحد على استاد حمد بن جاسم.

وسجل إيلكان باغوت (12 خطأ في مرمى فريقه) ومارتن بويل (45) وكريغ غودوين (89) وهاري سوتار (90+1) الأهداف.

وتلتقي أستراليا في ربع النهائي في الثاني من فبراير، الفائز من مباراة السعودية وكوريا الجنوبية المقررة يوم الثلاثاء.

وتسعى أستراليا الى احراز اللقب القاري للمرة الثانية بعد أن توجت بباكورة ألقابها عندما استضافت البطولة عام 2015.