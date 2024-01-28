كاساس يقلل من حظوظ العراق في إحراز كأس آسيا

اعتبر مدرب منتخب العراق الإسباني خيسوس كاساس أن فريقه لم يصبح من المرشحين لإحراز لقب كأس آسيا في كرة القدم المقامة حاليا في قطر بمجرد فوزه على اليابان 2-1 في دور المجموعات.

وحقق منتخب "أسود الرافدين" انطلاقة قوية وكان أحد ثلاثة منتخبات فازت في جميع مبارياتها في دور المجموعات، ليبدأ الحديث عن امكانية تكرار انجاز نسخة عام 2007 عندما حقق العراق باكورة القابه القارية.

جاء كلام كاساس الأحد في المؤتمر الصحافي المخصص للمواجهة ضد الاردن الاثنين في الدور ثمن النهائي وقال: لسنا مرشحين، لم تتغير بورصة المرشحين منذ بداية البطولة، ويأتي في المقدمة منتخبات اليابان وكوريا وأستراليا.

وتابع: الفوز على اليابان لم يغير شيئا من حظوظنا، لكن في المقابل، نستطيع الفوز على اي منتخب لكن يجب ان نكون في كامل تركيزنا لان كل شيء يمكن ان يتغير بسرعة، ركلة جزاء من هنا او حالة طرد من هناك ونصبح خارج المعادلة.

وأوضح: نحن سعداء لما قدمناه في الدور الاول والشعب العراقي سعيد ايضا بما تحقق.

وعن المباراة ضد الاردن قال: ستكون مباراة صعبة لكلا المنتخبين، كلانا حقق نتائج جيدة في دور المجموعات، اسلوبنا مماثل الى حد ما.