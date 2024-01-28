مدرب فلسطين يحاول تخفيف الضغوط على لاعبيه قبل مواجهة قطر

حاول مدرب منتخب فلسطين التونسي مكرم دبوب تخفيف الضغوطات على كاهل لاعبي فريقه، مؤكدا أنها ستكون على منافسه القطري في اللقاء الذي يجمع بينهما الاثنين في ثمن نهائي كأس آسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.

وقال دبوب في المؤتمر الصحافي عشية المباراة: لقد حققنا الهدف الذي جئنا من أجله وهو خوض النهائيات ثم تخطي دور المجموعات وبالتالي لا ضغوطات علينا.

وأضاف: في المقابل، فإن الضغوطات ستكون على المنتخب القطري حامل اللقب وصاحب الأرض والجمهور.

وتابع: سنحاول أن نحقق نتيجة إيجابية وكل شيء وارد على مدى 90 دقيقة، وكما يقول المثل إذا هبت رياحك فاستغلها.

ويواجه المنتخب الفلسطيني نظيره القطري الذي حقق 10 انتصارات تواليا شهدت تتويجه بالنسخة الماضية في الامارات عام 2019 محققا 7 انتصارات فيها قبل ان يواصل على المنوال ذاته ويحقق العلامة الكاملة على ارضه.

اما لاعب وسط المنتخب الفلسطيني تامر صيام فاعتبر أنّ المباراة ستكون احتفالية للجمهور لكنها في المقابل ستشهد منافسة قوية على ارضية المستطيل الاخضر لانتزاع بطاقة التأهل الى ربع النهائي.

وبلغت فلسطين الدور ثمن النهائي للمرة الاولى في تاريخ مشاركاتها الثلاث وحققت باكورة انتصاراتها في البطولة القارية اثر تغلبها على هونغ كونغ بثلاثية نظيفة.

وقال صيام: ستكون المباراة احتفالية كروية لكنها ستشهد منافسة حامية على ارضية الملعب.