مدرب قطر قبل مواجهة فلسطين: أثق في اللاعبين بنسبة 200%

أكد بارتولومي ماركيز لوبيز مدرب المنتخب القطري الأول سعادته بمسيرة العنابي في كأس آسيا لكرة القدم قبل مواجهة فلسطين في دور الـ16 غدا يوم الاثنين.

وقال لوبيز في المؤتمر الصحافي الخاص باللقاء يوم الأحد: قدم جميع اللاعبين أداء رائعا في مباريات الدور الأول وكنت حريصا على منح الفرصة لكل اللاعبين المقيدين بالقائمة.

وأضاف المدرب الإسباني: تابعنا كل المباريات التي خاضها منتخب فلسطين في دور المجموعات، فهو فريق يقدم أداء قويا ويلعب بشجاعة ونحن نعرف نقاط القوة والضعف لديه، وسنحاول بذل أقصى جهد والأداء بجدية وتركيز لنواصل مشوارنا في البطولة.

وشدد المدير الفني لمنتخب قطر: أثق في اللاعبين ثقة تامة بنسبة 200% وفي العمل الذي يقوموا به في التدريبات ونعلم أن المباراة صعبة لكن هدفنا هو التأهل للدور المقبل.

وعن التوازن بين الدفاع والهجوم، قال ماركيز لوبيز: صحيح أن لدي أسلوبا هجوميا وأحب الكرة الهجومية لكن يجب تحقيق التوازن بين الهجوم والدفاع، وأنا سعيد بالتزام اللاعبين بتنفيذ التعليمات.

وحذر ماركيز: أكرر عندما نهاجم يجب أن نكون حذرين في الدفاع وفي الرقابة والنواحي الدفاعية، فالطريق إلى النهائي ليس سهلا على الإطلاق.

وأكد مدرب العنابي أيضا: لا توجد مباراة سهلة في كرة القدم على الإطلاق سنتعامل مع المباراة كما لو كانت مباراة نهائية، ونحن نحترم منتخب فلسطين وكل منافسينا ولابد أن يكون هامش الخطأ قليلا لأن خطأ بسيط قد يؤدي بخروجنا من البطولة.