اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
إنجلترا

مشجع يطارد حكما في مباراة بدوري القسم الثالث بإنجلترا

لندن - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

عبر مسؤولو كرة القدم في إنجلترا عن صدمتهم بعد أن طارد مشجع الحكم كريغ هيكس خلال مباراة في دوري القسم الثالث الإنجليزي لكرة القدم بين بورت فيل وبورتسموث يوم السبت.

وقع الحادث بعد أن منح هيكس ركلة جزاء لبورتسموث في الدقيقة 88 سجل منها كولبي بيشوب هدفا ليخسر بورت فيل 1-صفر في ملعبه فيل بارك. وقبل ذلك بقليل رفض هيكس منح بورت فيل ركلة حرة.

وتعني هذه النتيجة استمرار بورتسموث في الصدارة بينما يبتعد بورت فيل بثلاث نقاط فقط عن منطقة الهبوط في المركز 20 بين 24 فريقا.

وقالت رابطة الدوري ورابطة الحكام في بيان: شعرنا بالصدمة بسبب ما حدث، ونحن ندين الأفعال اللاعقلانية لهذا الشخص.

"سنقدم دعمنا الكامل لكريغ وفريقه وسنعمل بالتعاون مع بورت فيل والسلطات المعنية من أجل تقديم هذا الشخص للعدالة".

واستنكر بورت فيل أفعال المشجع وقال في بيان: نذكر جميع المشجعين أن دخول أرض الملعب جريمة يعاقب عليها القانون.

وأكد بورت فيل إنه سيتعاون مع السلطات المعنية من أجل محاسبة المشجع المخالف.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعد مرور قرابة 4 أشهر من الحرب.. إسرائيل تدمر 20% فقط من أنفاق غزة بعد مرور قرابة 4 أشهر من الحرب.. إسرائيل تدمر 20% فقط من أنفاق غزة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط