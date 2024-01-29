تن هاغ: غياب راشفورد "شأن داخلي"

كشف إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد، أن غياب ماركوس راشفورد عن تشكيلة الفريق في مباراته بالدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمام نيوبورت كاونتي هي "شأن داخلي" بعد تصريح الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز بأن المهاجم الإنجليزي الدولي "غير لائق بما يكفي" لدخول التشكيلة.

وقال يونايتد في بيان قبل الفوز 4-2 في المواجهة إن راشفورد (26 عاما): بقي في كارينغتون للتدريب بينما يستمر تعافيه.

وقال تن هاج الليلة الماضية: أبلغنا أنه مريض والبقية هي شأن داخلي.

وأضاف المدرب الهولندي: هذا شأن داخلي. وكما قلت فإننا سنقوم باللازم وسأقوم أنا باللازم.

وتوج راشفورد بلقب أفضل لاعب في يونايتد في العام الموسم الماضي. وفي الموسم الحالي أحرز أربعة أهداف وهيأ ست فرص للتهديف لزملائه في كل المنافسات حتى الآن.