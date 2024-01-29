سباليتي أفضل مدرب في الدوري الإيطالي عن الموسم الماضي

اختير لوتشيانو سباليتي، المتوج مع نابولي بطلا للدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه، الاثنين، أفضل مدرب في الـ "سيري أ" لموسم 2022-2023 من قبل أقرانه من المدربين.

ونال سباليتي (64 عاماً) جائزة "المقعد الذهبي" للمرة الثانية في مسيرته، بعد موسم 2004-2005 حين قاد أودينيزي لاحتلال المركز الرابع.

واختار 42 مدرباً من أصل 61 من الدرجات الثلاث (الأولى والثانية والثالثة) سباليتي في المركز الأول، متقدماً على سيموني إنزاغي مدرب إنتر (6 أصوات) وستيفانو بيولي مدرب ميلان (3 أصوات).

وسحق نابولي الذي وضع مع سباليتي حداً لفترة عجاف وإخفاقات للفوز بالدوري استمرت 33 عاما، المنافسة في الموسم الماضي وحلّق منفردا في الصدارة متقدماً بفارق 16 نقطة عن وصيفه لاتسيو.

وغادر سباليتي في قرار مفاجئ النادي الجنوبي بعد الفوز بالـ"سكوديتو"، ليحل بدلا منه الفرنسي رودي غارسيا قبل أن يُقال ويُعيّن والتر ماتزاري بسبب تردّي النتائج واتجاه نابولي لفقدان لقبه حيث يحتل هذا الموسم المركز التاسع متأخراً بفارق 22 نقطة عن إنتر المتصدر.

وتسلّم سباليتي منذ أغسطس الماضي زمام الأمور الفنية في المنتخب الإيطالي خلفا لروبرتو مانشيني المغادر لتدريب المنتخب السعودي.

واختير اللاعب الدولي السابق فابيو غروسو أفضل مدرب في الدرجة الثانية بعدما ساهم في صعود فروزينوني إلى الأولى.